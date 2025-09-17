รักสามเส้าพ่นพิษทะเลาะต่อยตีกันกลางสวนยาง! หนุ่มวัย 32 ผัวเก่าโดนไม้ไผ่ฟาดดับคาที่

อุดรธานี - รักสามเส้าเป็นเหตุจนเกิดเหตุสะเทือนใจกลางสวนยาง! หนุ่มวัย 32 ปีโดนไม้ไผ่ฟาดดับคาที่
หลังทะเลาะกับผัวใหม่ของเมียเก่า ด้านผัวใหม่หลังก่อเหตุเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้( 17 ก.ย.) ร.ต.อ.วิชิต ลาชัย พนักงานสอบสวน สภ.น้ำโสม จ.อุดรธานี รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายในสวนยางพารา บ้านห้วยเจริญ ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดเหตุพบศพนายศราวุธ ใต้วาริน อายุ 32 ปี นอนเสียชีวิต มีบาดแผลถูกตีเข้าที่เบ้าตาซ้าย ด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ 1 เมตร ตรวจสอบที่เกิดเหตุข้างศพ พบร่องรอยการต่อสู้ ส่วนผู้ก่อเหตุได้เข้ามาอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังก่อเหตุ ทราบชื่อต่อมา คือนายเตียงศักดิ์ กุลโสภา อายุ 42 ปี
นายเตียงศักดิ์ ผู้ก่อเหตุ ให้การว่า วันเกิดเหตุตนเดินทางเข้าป่าสวนยางพารากับเมีย เพื่อหาเห็ด ระหว่างนั้นนายศราวุธ ขับรถจักรยานยนต์มาดักอยู่หน้าสวนยาง แล้วใช้ไฟฉายคาดหัวส่องหน้าและตะโกนถามว่า “มึงเป็นใคร” โดยในมือยังถือมีดวิ่งเข้ามาจะทำร้าย ขณะนั้นเมียของตนกำลังกินข้าวอยู่ใกล้ฝายน้ำล้น ตนเห็นจอบวางอยู่จึงหยิบขึ้นมาเตรียมไว้ แต่ผู้ตายก็ยืนยันว่า “ไม่ได้มาฆ่า หากจะฆ่าคงทำไปนานแล้ว แค่มาหาเห็ดเท่านั้น” ก่อนจะแยกย้ายเดินออกไป
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ตนกำลังจะไปหากำนัน ได้ยินเสียงฟันไม้ และไม่นานผู้ตายก็ขับจักรยานยนต์ตามมา พร้อมคว้าไม้ไผ่วิ่งเข้ามาไล่จนเกิดการต่อสู้กันอีกครั้ง ยื้อแย่งมีดกันนานหลายนาที ตนพยายามกดแขนผู้ตายเพื่อหาทางมัดมือไม่ให้สู้ต่อ แต่ผู้ตายยังร้องบอก “ปล่อยกูๆ” อยู่ตลอด จนกระทั่งมีชาวบ้านชื่อ “เฟิร์ส” ขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี ก่อนที่ตนจะเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ด้านนางสาวระนอง กรวดนอก อายุ 35 ปี ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะนั้นตนกำลังอยู่ที่ฝายน้ำล้น นั่งกินข้าว เห็นทั้งสองคนทะเลาะกัน จึงรีบเข้าไปห้ามและพยายามแยกอาวุธมีดที่ทั้งคู่พกติดตัวออกจากมือเพื่อป้องกันการใช้แทงกัน หลังจากนั้นจึงรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน หลังจากย้อนกลับมา พบว่านายศราวุธเสียชีวิตแล้ว
พ.ต.อ.จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ ผกก.สภ.น้ำโสม บอกว่า จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ชายทั้งสองคนเป็นสามีเก่า–สามีใหม่ของนางสาวระนอง โดยผู้ตายนั้นเป็นสามีเก่า ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นเป็นสามีใหม่ หลังนางสาวระนอง เลิกรากับผู้ตายแล้วไปมีสามีใหม่คือนายเตียงศักดิ์ ต่อมาผู้ตายมักมาก่อกวนรังควานเป็นประจำ จนนางสาวระนอง แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2568
วันเกิดเหตุผู้ตายมาก่อกวนอีก จนเกิดการทะเลาะกัน ซึ่งสามีใหม่ได้ใช้ไม้ฟาดไปที่หน้า 1 ครั้งจนเสียชีวิต หลังเกิดเหตุ นายเตียงศักดิ์ได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นตามกฎหมาย