เผยนาทีสุดสลด! พิตบูลงับหัวเด็ก 2 เดือนออกจากเปลโยก แล้วกัดจนเสียชีวิต

อุทัยธานี - เผยนาทีแม่พาลูกสาววัย 2 เดือน ออกไปรับซื้อของเก่า ถูกสุนัขพิตบูลคาบออกจากเปลโยก ก่อนกัดหัวจนเสียชีวิต เผยก่อนเกิดเหตุ เจ้าของบ้านยืนยันหมาไม่กัด
พ.ต.อ.เพชรกำแพง อยู่ยอด ผกก.สภ.เขาบางแกรก พร้อมด้วย ร.ต.ท.วุฒิชัย ไชยวุฒิ พนักงานสอบสวน และชุดสืบสวน สภ.เขาบางแกรก ได้รับแจ้งเหตุสุดสลดจากโรงพยาบาลหนองฉาง เมื่อบ่ายวันที่ 16 ก.ย.ว่า มีเด็กหญิงอายุ เพียง 2 เดือน ถูกสุนัขพันธุ์พิตบูล กัดขย้ำอาการสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงลงตรวจสอบที่เกิดเหตุยังบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่หมู่ 15 บ้านโรงสีใหม่ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง
จุดที่เกิดเหตุ เป็นโรงจอดรถ พบคราบเลือดและร่องรอยลากยาวไปจนถึงรางระบายน้ำ ระยะทางประมาณ 6 เมตร ข้างกันพบรถเข็นเด็ก พร้อมของเล่น 3 ชิ้น เปื้อนคราบเลือด ส่วน “เจ้าบิ๊ก” สุนัขพันธุ์พิตบูล อายุ 2 ปี ที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้ ยังคงเดินวนอยู่ภายในบ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าลงจากรถ ต้องให้เจ้าของบ้าน และเจ้าของสุนัขนำไปขังก่อน
เช้าวันนี้(17 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหนองฉาง พบ น.ส.กัณทิมา อนันตรักษ์ อายุ 35 ปี ซึ่งวันนี้ได้มารับศพลูกสาว วัย 2 เดือน ไปชันสูตรที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุ ตนได้พาลูกสาววัย 2 เดือน ไปเก็บของเก่ากับพ่อด้วย ซึ่งตอนนั้นพ่อของตนถามเจ้าของบ้านว่า..หมากัดมั๊ย..เขาก็บอกว่า หมาไม่กัด
ซึ่งตอนแรกนั้นตนเองก็ไม่ได้ลงไป แต่พอถึงช่วงที่จะชั่งของตนได้ลงจากรถไปช่วยพ่อ ตอนนั้นยังไม่ได้เอาลูกสาวและลูกชายคนโตลงไป แต่พอตนเองลงจากรถมาแล้วพบว่ายางรถรั่ว จึงบอกพ่อ ก่อนที่พ่อจะบอกให้เอาลูกสาวลงมาจากรถก่อนเพื่อจะหาแม่แรงมาเปลี่ยนยางรถ
ตอนที่เอาลูกสาวลงจากรถไปหมาไม่ได้อยู่ตรงนั้น มันตามเจ้าของเข้าไปในบ้านแล้ว จึงได้ให้ลูกชายคนโตอยู่กับลูกสาว ต่อมาเจ้าของบ้านและหมาได้เดินมาตรงที่ลูกสาวตนเองนอนอยู่ ส่วนตนอยู่ที่รถกับพ่อ ช่วงหนึ่งหมาได้เข้ามาดมตัวลูกสาวของตนเอง ซึ่งทางเจ้าของบ้านก็ยังบอกว่าหมาไม่กัด
ขณะที่เจ้าของหมาได้พยายามดันหมาออก จู่ๆหมาก็เหวี่ยงตัวเจ้าของ ก่อนเข้างับหัวลูกสาวตัวเองจนตัวลอยแล้วคาบวิ่งไปเลยทันที ตอนนั้นตกใจมากที่รู้ว่าลูกสาวโดนกัด เพราะเป็นจังหวะที่ตนเองหันหลังให้ลูกพอดี ซึ่งทางเจ้าของหมาและลูกชายก็พยายามช่วยกันทุบตรงคอทั้งตีเพื่อให้หมาปล่อยลูกสาว แต่ก็ไม่เป็นผล จนกระทั่งหมายอมปล่อยแต่ก็สายไปแล้ว
ซึ่งเบื้องต้นนั้น ทางเจ้าของหมาได้รับจัดงานศพให้ ส่วนเรื่องเยี่ยวยาอื่นๆนั้น ยังไม่ได้พูดคุยกัน เสียใจมากที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้