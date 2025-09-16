นอภ.ทองผาภูมิ เสนอเพิกถอนสิทธิ์คนต่างด้าว-ถอนสัญชาติไทย 34 ราย ฐานคดีมั่นคง-ศาลพิพากษาจำคุก

กาญจนบุรี – นายอำเภอทองผาภูมิ เสนอเพิกถอนสิทธิ์การอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 31 ราย และเพิกถอนสัญชาติไทยของ 3 ราย ตามมาตรา 7 ทวิ หลังพัวพันคดีมั่นคง ทั้งยาเสพติดและลักลอบแรงงานเถื่อน ศาลพิพากษาจำคุกแล้ว ระบุเป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ
วันนี้ (16 ก.ย.68) นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ สั่งดำเนินการตรวจสอบและเพิกถอนสัญชาติ หรือยกเลิกสถานะบุคคลต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง หลังพบปัญหาคนไทยและคนไร้สัญชาติเข้าไปพัวพันกับคดียาเสพติด และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมาก
ล่าสุด อำเภอทองผาภูมิ ได้ตรวจสอบพบผู้กระทำผิดที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้ว รวม 31 ราย เป็นชาย 26 ราย หญิง 5 ราย โดยทั้งหมดถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 และเลข 6 ซึ่งส่วนใหญ่ถูกจำคุกที่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ ยกเว้นกรณี “น.ส.บี” ผู้ต้องหายาเสพติด 50 เม็ด ที่ศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี ปรับ 100,000 บาท แต่ลดโทษเหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 50,000 บาท และรอลงอาญา 2 ปี ซึ่งแม้จะได้รับการรอลงโทษ แต่ก็ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงเช่นกัน
นอกจากนี้ยังตรวจพบผู้ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสมชาย อชิรดากรณ์ อายุ 22 ปี, นายรัชชานนท์ เจริญทรัพย์ อายุ 33 ปี และนายพรชัย ขวัญจิตภักดี อายุ 36 ปี ซึ่งต่างถูกศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาจำคุกเช่นกัน อำเภอทองผาภูมิได้ส่งเรื่องไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานกรมการปกครองพิจารณาถอนสัญชาติไทยต่อไป
นายชาคริต กล่าวย้ำว่า หลังเพิกถอนสัญชาติและสิทธิ์การอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว บุคคลเหล่านี้เมื่อพ้นโทษจะถูกผลักดันออกนอกประเทศทันที เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำและสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับสังคมไทย