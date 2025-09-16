ยึดแล้ว! เก๋งฝ่าด่านยาเสพติด ทล.118 เชียงราย-เชียงใหม่ จอดทิ้งป่า พบซ่อนยานรกเต็มซอกประตู

เชียงราย - เจอแล้ว..เก๋งฝ่าด่านตรวจยาเสพติดบนถนน ทล.118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ ชาวบ้านเห็นจอดทิ้งป่าละเมาะหลายวัน แจ้ง ตร.ค้นพบซ่อนยานรกเต็มซอกประตูไม่ต่ำกว่า 200,000 เม็ด แต่คนขายหายไร้ร่องรอย
วันนี้ (16 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถยนต์เก๋ง สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย จอดทิ้งเอาไว้ที่ป่าละเมาะข้างทางดินลูกรังพื้นที่หมู่ 3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จึงรายงานให้ พ.ต.อ.นฤทธิ์ เกิดดี ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จากนั้นร่วมกันไปตรวจสอบ
ผลปรากฏว่าไม่พบคนอยู่บริเวณรถที่จอด เมื่อสอบถามชาวบ้านทราบว่ามีคนขับรถคันดังกล่าวมาจอดทิ้งเอาไว้นานกว่า 2-3 วันแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจดูในรถปรากฏว่าพบซอกประตูรถ 3 บานซุกซ่อนห่อยาบ้าเอาไว้จำนวน 100 มัด มัดละ 2,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าจำนวน 200,000 เม็ด
จากการตรวจสอบยังพบว่าเป็นรถที่เคยขับฝ่าด่านตรวจยาเสพติดท่าก๊อ บนถนนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ เมื่อสายวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยหลังฝ่าด่านตรวจแล้วได้ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทาง อ.เวียงป่าเป้า เจ้าหน้าที่พยายามไล่ติดตามแล้วแต่ไม่ทัน
กระทั่งเช้าวันที่ 14 ก.ย.จึงเริ่มมีคนเห็นรถจอดอยู่ในป่าละเมาะ แต่ยังไม่มีผู้ใดสงสัยมากนัก จนผ่านไปหลายวันก็ยังไม่เห็นคนขับรถออกไป จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงนำรถและยาเสพติดส่งพนักงานสอบสวนและออกขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป