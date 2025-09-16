มติเอกฉันท์! เดินหน้าสร้างสะพานข้ามทางรถไฟเชื่อม มรภ.เพชรบุรี หลังชาวบ้านหนุนเต็มร้อย

เพชรบุรี – เทศบาลเมืองเพชรบุรี ผนึกกำลัง ส.ส. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชน กรณีปัญหารถติดสะสมจุดตัดทางรถไฟแยกต้นมะม่วง เส้นทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 100% เห็นชอบก่อสร้างสะพานยกระดับ เตรียมเสนอกรมทางหลวงพิจารณาออกแบบและของบประมาณภายในปี 2570
วันนี้ ( 16 ก.ย. ) ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟเชื่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (แยกต้นมะม่วง) โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ และนายอภิชาติ แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี, นายธีระศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกสมาคมพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย, ตัวแทนแขวงทางหลวง และชาวบ้านในพื้นที่ราว 300 คน เข้าร่วม
ทั้งนี้ จุดตัดทางรถไฟดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักสู่สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศฯ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญ และถนนสายรอง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในชั่วโมงเร่งด่วน จากเดิมโครงการรถไฟทางคู่สายใต้มีแผนทำสะพานยกระดับและทางลอด 10 จุด แต่ถูกคัดค้านจนยกเลิกไป ก่อนเปลี่ยนเป็นจุดตัดเสมอระดับพร้อมไม้กั้นอัตโนมัติทุกทาง ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
การประชาพิจารณ์ครั้งนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 100% เห็นชอบให้สร้างสะพานยกระดับเพื่อแก้ปัญหาจราจร นายธีระศักดิ์ พานิชวิทย์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเพชรบุรีจะเร่งสรุปผลส่งให้แขวงทางหลวงเพชรบุรี เพื่อนำเข้าคณะกรรมการระดับจังหวัดและกระทรวง ก่อนกรมทางหลวงดำเนินการออกแบบ ประเมินงบประมาณ และจัดรับฟังความเห็นรอบใหม่ คาดว่าหากขั้นตอนเป็นไปโดยราบรื่น จะสามารถเสนอของบประมาณก่อสร้างได้ภายในปี 2570