เมืองพัทยาหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฝนหนักจนเกิดภาพรถจมน้ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอระบายหลังฝนหนัก รวมทั้งการบังคับใช้กฏหมายกับผู้ฝ่าฝีนการจราจรบนถนน ติงสื่อหลักสื่อโซเชียล หยุดตีข่าวสร้างภาพเชิงลบโดยเฉพาะการแพร่ภาพรถจมน้ำ
วันนี้ (16 ก.ย.) นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนน์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและกฏหมายบังคับใช้กับผู้ฝ่าฝีนการจราจรบนถนนในช่วงฝนตกหนัก ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา, นายชูเกียรติ หนองใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกระแสดรามาหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้มีน้ำท่วมขัง น้ำรอระบายซึ่งคนพัทยา และคนในพื้นที่จะรู้กันดีว่า ประมาณ1-2 ชั่สโมวน้ำรอระบายจะลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่เหตุการณ์ช่วงค่ำวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมาซึ่งในพี้นที่เมืองพัทยา มีฝนตกหนักและได้มีรถยนต์เก๋งของประชาชนฝ่าฝีนคำเตือนของเจ้าหน้าที่ที่ปิดกั้นถนนบริเวณทางเลียบทางรถไฟ ช่วงทางรถไฟเขาตาโล จนเกิดอุบัติเหตุรถจมน้ำ และสี่อต่างๆทั้งสื่อหลัก และสี่อโซเชียลได้พากันตีข่าวและนำภาพไปลง
จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ยังทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางเข้ามาในพื้นทื่พัทยา กระทบถึงการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทีืเงียบเหงาในทันที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอลเซ็นเตอร์พัทยา และอำเภอบางละมุง ต้องตอบคำถามประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคำถาม “น้ำท่วมพัทยาลดแล้วหรือยัง”
สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการประชุมในวันนี้ อำเภอบางละมุง ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งสี่อหลัก สี่อโซเชียล และเพจข่าหยุดการประโคมข่าวเชิงลบ เกี่ยวกับเรื่องน้ำรอระบายในเมีองพัทยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับรถยนต์ฝ่าฝืนช่องทางการเดินรถ ที่จะต้องมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเด็ดขาด
ขณะที่การแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายนั้น เมืองพัทยา อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเพิ่มขนาดท่อ รวมทั้วเพิ่มปั้มน้ำตามจุดต่างๆแล้ว