ชัยนาทอ่วม!! น้ำท่วมแหล่งปลูกผักใหญ่สุดในชัยนาท

ชัยนาท - ชัยนาทอ่วม!! น้ำท่วมแหล่งปลูกผักใหญ่ กว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ ชัยนาท ชาวสวนรีบเก็บถั่วฝักยาวออกขาย ก่อนถูกน้ำท่วมหมด ขณะที่ราคาผัก พุ่งเท่าตัว
วันนี้(16 ก.ย.68) จากสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา ที่เพิ่มสูงขึ้น และล้นตลิ่งหลากเข้าท่วม พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ทำให้บ้านเรือนประชาชน จำนวนกว่า 40 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร ยังมีแปลงปลูกผัก จำนวนกว่า 100 ไร่ ที่ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยนาท ก็ถูกน้ำท่วมสูงด้วยเช่นกัน
ชาวสวนต้องเร่งขนย้ายเก็บอุปกรณ์การเกษตร ขึ้นจากแปลงผัก มาไว้บนถนน และเร่งเก็บผลผลิต อย่างเช่นถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือยาว เท่าที่จะเก็บได้ให้ได้มากที่สุด ก่อนที่แปลงผักจะถูกน้ำท่วมตายทั้งหมด แต่หลายรายก็ยอมปล่อยทิ้ง เพราะในแปลงผักถูกน้ำท่วมสูงแล้วเข้าไปเก็บไม่ได้ ซึ่งผลจากที่มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ ทำให้ผัก อย่างเช่น ถั่วฝักยาว มีราคาดีขึ้น
นางเรียม เชตุใจ อายุ 54 ปี ชาวสวน ม.3 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จึงเร่งเก็บถั่วฝักยาวจากสวนที่ยังไม่ถูกน้ำท่วม นำมามัดเป็นกำเพื่อเตรียมส่งขายให้กับแม่ค้าตลาดสี่มุมเมือง พร้อมเผยว่า ขณะนี้ราคาถั่วฝักยาว ขยับขึ้นมา เพราะน้ำท่วมหลายพื้นที่ จากก่อนหน้านี้ราคาถูก ขายได้กิโลกรัมละ 10 บาทเท่านั้น แต่ตอนนี้ราคาขยับดีขึ้น ขายได้กิโลกรัมละ 24 บาท แต่ผลผลิตก็มีไม่มากนัก เพราะแปลงที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกน้ำท่วมหมดแล้ว เหลือแค่เฉพาะแปลงที่ปลูกไว้ริมฝั่งถนน ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วม แต่ก็เป็นห่วง กลัวว่าหากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ อาจทำให้มีน้ำลอดเข้าใต้พื้นดิน เข้ามาท่วมแปลงผักที่อยู่ฝั่งถนนได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็จะไม่มีผลผลิตให้เก็บขายได้เลย
ขณะที่ สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้ ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2. จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลไปรวมกันที่ จ.ชัยนาท เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณ 2,457 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ อ.เมืองชัยนาท อยู่ที่ระดับ 17.18 เมตร(รทก) เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 14.68 เมตร(รทก)