ชาวแปดริ้วแห่ให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ถูกตั้งกรรมการสอบปมเงินวัด-เอี่ยวสีกา

ฉะเชิงเทรา -ชาวแปดริ้วแห่ให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ หลังถูกตั้งกรรมการสอบปมร้องเรียนปัญหาเงินวัดและความเกี่ยวพันกับสีกา ขณะพ่อมดดำ ร่วมประชุมผู้ว่าฯ -คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
จากกรณีที่ นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ได้เซ็นต์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เกี่ยวกับเรื่องเงินของวัด และความเกี่ยวพันกับสีกา ตามกระแสร้องเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 12อก.ย.2568 ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ตลอดทั้งวันได้มีประชาชนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของฝากหน้าวัดโสธรฯ ได้กันเดินทางไปให้กำลังใจพร้อมถวายช่อดอกไม้และพวงมาลัยแด่ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดฯ และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสุชาติ ตันเจริญ ยังได้เดินทางไปยังห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อประชุมร่วมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าทำข่าวแต่อย่างใด
โดย นายสุชาติ ได้กล่าวเพียงสั้นๆ ว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยใช้เวลาเข้าร่วมประชุมกว่า 1 ชั่วโมงจึงเดินทางกลับ
ด้าน พระเทพภาวนาวชิรคุณ ยังคงรับกิจนิมนต์และออกงานในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ตามปกติโดนเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมายังได้เดินทางไปเป็นประธานอุปถัมภ์ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา ที่โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล) ต.คลองหลวงแพ่ง
พร้อมมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้กับโรงเรียนเป็นแคชเชียร์เช็ค เป็นเงินจำนวนเงิน 5 หมื่นบาทอีกด้วย