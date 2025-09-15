(คลิป) น้ำตกเอราวัณงดเล่นน้ำ หลังฝนตกหนักกระแสน้ำเชี่ยวขุ่น ไม่ปลอดภัย

กาญจนบุรี - เพจ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โพสต์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว น้ำตกเอราวัณงดเล่นน้ำ หลังฝนตกหนักกระแสน้ำเชี่ยวขุ่น ไม่ปลอดภัย
วันนี้( 15 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เพจ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ รายงานสถานการณ์น้ำตกเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ว่า จากอิทธิพลฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกิดกระแสน้ำรุนแรง น้ำไหลเชี่ยวและมีสีขุ่น ขณะเดียวกันบริเวณ “หัวช้างแตก” มีน้ำไหลแรงกว่าปกติ ส่งผลให้การลงเล่นน้ำมีความเสี่ยงสูงและไม่ปลอดภัย
ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว งดเล่นน้ำทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมย้ำให้นักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลอัปเดตจากเพจของอุทยานฯ เพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีความเปลี่ยนแปลงจะรายงานให้ทราบต่อไป