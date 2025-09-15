ชาวบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว โต้กลับอินฟลูฯเขมรไม่ขาดแคลนของกินของใช้เหตุใดยังพยายามลักลอบนำสินค้าข้ามแดน

สระแก้ว- ชาวบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว สวนกลับอินฟูลฯ เขมรอ้างในประเทศไม่ขาดแคลนของกินของใช้ ไม่ง้อสินค้าไทย เหตุใดยังมีความพยายามลักลอบนำสินค้าอุปโภคข้ามแดน จี้รัฐเร่งสร้างกำแพงกั้น หรือปิดชายแดนถาวร
จากกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์เขมร ได้พากันออกมาไลฟ์สดกล่าวอ้างว่าฝั่งกัมพูชา ยังคงมีอาหารและของกินของใช้เพียงพอ โดยไม่มีภาวะขาดแคลนอย่างที่มีการนำเสนเป็นข่าวในประเทศไทย ที่สำคัญบางรายยังไลฟ์ด่าสินค้าไทยว่าไม่ได้มาตรฐาน สกปรกและไม่รู้ว่าใส่อะไรลงมาบ้าง
สวนบางรายประกาศไม่ง้อสินค้าไทยและจะหันไปซื้อสินค้าจากเวียดนามและประเทศอื่นแทน รวมทั้งยืนยันว่าชาวเขมร ก็ไม่ต้องการให้มีการเปิดด่านชายแดนเช่นกัน เพราะต้องการเห็นไทยประสบปัญหาจากการขายสินค้าไม่ได้นั้น
วันนี้ ( 15 ก.ย.)ชาวในพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้ออกมาโต้กลับบรรดาอินฟูเอเซอร์เขมรที่ไลฟ์สดนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และยังเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อหลอกคนเขมรด้วยกัน
นางอุบลวรรณ กันสำอางค์อายุ 54 ปี, นายธนาวุธ ฟองชน อายุ 34 ปี และน้องปีใหม่ อายุ34 ชาวบ้านหนองจาน และชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ยืนยันตรงกันว่า สิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์เขมรนำเสนอไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะที่ผ่านมาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการในกัมพูชายังคงพึ่งพาการลักลอบนำเข้าจากฝั่งไทย ไม่ว่าจะเป็นแป้ง นม น้ำมันพืช รวมถึงของใช้จำเป็นต่าง ๆ
" ไม่ต้องมาอวดว่าของไม่ขาดค่ะ ที่จริงทุกวันนี้ก็ยังลักลอบเอาของจากไทยเข้าไปอยู่ตลอด ทั้งแป้ง ทั้งนมเข้ากัมพูชาทุกวัน แล้วมาพูดเหมือนตัวเองสมบูรณ์แบบ อันนี้มันบิดเบือน"
โดยชาวบ้านอยากให้ปิดชายแดนจะนานหนึ่งปีหรือปิดถาวรก็ไม่เป็นไร เพราะที่เดือดร้อนจริง ๆ คือพวกนายทุน หรือคนที่แอบทำการค้าแบบผิดกฎหมาย ไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเรา” นางอุบลวรรณ กล่าว
ขณะที่ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่เอาจริงเอาจังกับการจัดระเบียบชายแดน ไม่ใช่เพียงการพูดเชิงนโยบายและขอให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน ป้องกันไม่ให้ชาวเขมรเข้ามาวุ่นวายกับคนในพื้นที่อีกต่อไป
ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่โดยรวมยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติ