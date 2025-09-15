แก๊งพม่าลักลอบขุดภูเขาป่าต้นน้ำทองผาภูมิ ศาลตัดสินคุก 2 คดีรวด ไม่รอลงอาญา

กาญจนบุรี - ศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษา 2 คดีลักลอบร่อนทองในป่าต้นน้ำชั้น 1A คดีแรกจำเลยโดนคุก 3 ปี ชดใช้กว่า 5 หมื่นบาท อีกคดีชาวพม่า 5 คน โดนคุกคนละ 3 ปี 8 เดือน ชดใช้ 12,800 บาท พร้อมริบของกลางเพียบ หัวหน้าอุทยานฯ ย้ำใครลักลอบทำผิด กฎหมายลงโทษหนักไม่รอลงอาญา
วันนี้ (15 ก.ย.) ศาลจังหวัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พิพากษาคดีแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ลักลอบขุดเจาะภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก เพื่อร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1A รวม 2 คดี
คดีแรก ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษ นายต้น (ไม่มีนามสกุล) ชาวพม่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้, พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ และ พ.ร.บ.อุทยานฯ พิพากษาจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา แต่เนื่องจากให้การรับสารภาพ ศาลลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี พร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายแก่กรมอุทยานฯ 56,010 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และให้ริบของกลาง 3 รายการ
คดีที่สอง จำเลย 5 คน ได้แก่ นายซอคอปะ, นายเค่อพลี่, นายโซดา, นายเล็ก และนางเอซีพอ ชาวพม่า ถูกฟ้องรวมหลายข้อหา ทั้งบุกรุกป่า, ลักลอบขุดหาทองคำ, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ศาลพิพากษาจำคุกคนละ 7 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา
แต่เมื่อรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกคนละ 3 ปี 8 เดือน และร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 12,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ให้กับกรมอุทยานฯ และให้ริบของกลาง 17 รายการเป็นของแผ่นดิน
ด้าน นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำคุณภาพสูง หากปล่อยให้มีการลักลอบทำเหมืองเถื่อนจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง พร้อมย้ำเตือนผู้คิดลักลอบว่า หากถูกจับกุมจะถูกดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด และโทษจำคุกไม่รอลงอาญา