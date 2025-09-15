xs
อบจ.สมุทรสงคราม ไฟเขียวโอนงบกว่า 56 ล้าน เดินหน้า 101 โครงการพัฒนา พร้อมจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 10 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม – สภา อบจ.สมุทรสงคราม มีมติเอกฉันท์อนุมัติโอนงบกว่า 56 ล้านบาท ขับเคลื่อน 101 โครงการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและครุภัณฑ์ราชการ รวมถึงจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อมูลค่า 10 ล้านบาท

วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม นายสายันต์ ส่องพราย ประธานสภา อบจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2568 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมครบถ้วน

นายเจษฎา ญาณประภาศิริ นายก อบจ.สมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณจากกองราชการเดิมกว่า 57 ล้านบาท และนำงบเหลือจ่าย 56,718,010 บาท มาจัดสรรใหม่รวม 101 โครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 24 เสียงเห็นชอบ

งบดังกล่าวแบ่งเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ราชการ 27,368,010 บาท เช่น รถสุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อ 1 คัน มูลค่า 10 ล้านบาท รถบรรทุกแบบเทท้าย 6 ล้อ 2 คัน 4.77 ล้านบาท รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 3 ล้านบาท รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ 970,900 บาท เรือพอนทูนเหล็กสำหรับงานขุดลอก 500,000 บาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดเกตการาม 437,100 บาท

ส่วน งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 29,350,000 บาท ใช้กับถนนและไฟส่องสว่าง 8 โครงการ เช่น ขยายถนนหมู่ 4–5 ต.ลาดใหญ่ 1.9 ล้านบาท ปรับปรุงถนนสายคลองกก–บางสะใภ้ ต.นางตะเคียน 3.7 ล้านบาท ก่อสร้างถนนสายบ้านคลองสองร่อง–คลองน้อย ต.แหลมใหญ่ 4.6 ล้านบาท รวมถึงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน 3 เส้นทางหลัก งบรวมกว่า 10 ล้านบาท

นายเจษฎา ระบุว่า การโอนงบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสริมศักยภาพการทำงาน และยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมเหลืองบในระบบอีกกว่า 1.25 ล้านบาทไว้ใช้ต่อไป








