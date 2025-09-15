น้ำตกกลางป่ามรดกโลก อุดมสมบูรณ์ สายน้ำใสสะอาด ร่มรื่นเย็นสบาย สวรรค์ของนักผจญภัยและคนรักธรรมชาติ

เพชรบุรี - น้ำตกแม่กระดังลา ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าลึกของ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ได้ชื่อมาจากต้น กระดังลา ที่ขึ้นอยู่มากมายบริเวณน้ำตก ที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและการศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริง
การเดินทางไปน้ำตกแม่กระดังลา ถือเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะช่วง 2 กิโลเมตรสุดท้ายที่เป็นถนนลูกรังลาดชัน ต้องใช้รถยนต์ 4×4 เท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้ แต่ความลำบากก็คุ้มค่า เพราะระหว่างทางเต็มไปด้วยบรรยากาศป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ และเมื่อถึงลานจอดรถ จะได้พบแอ่งน้ำใส ๆ รอต้อนรับให้ลงไปสัมผัสความสดชื่นทันที
น้ำตกแม่กระดังลาสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูฝน ธรรมชาติจะยิ่งชุ่มฉ่ำ ปริมาณน้ำมากทำให้ความงดงามเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ตั้งอยู่หมู่บ้านลิ้นช้าง หมู่ 3 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โดยชื่อ: “กระดังลา” เป็นพืชสมุนไพรหอมที่ขึ้นอยู่ปลายห้วย มีสรรพคุณใช้แทนน้ำหอม แม้ปัจจุบันไม่ค่อยนิยม แต่ยังเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งน้ำตกมี 3 ชั้น ธรรมชาติสมบูรณ์ สายน้ำใสสะอาด ร่มรื่นเย็นสบาย รายล้อมด้วยป่าไม้ ดอกไม้ป่า และผีเสื้อนานาพันธุ์นับพันตัว
ลักษณะน้ำตกกระดังลา เป็นน้ำตก 3 ชั้น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีลำธารและสายน้ำที่ใสสะอาด ให้ความร่มรื่นเย็นสบาย มีความงดงามอย่างธรรมชาติ ระยะการเดินทางจากตัวอำเภอถึงน้ำตกแม่กระดังลา 18 กิโลเมตร โดยประมาณ ก่อนจะขึ้นไปถึงบริเวณน้ำตกจะต้องเดินทางเท้าขึ้นไปประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งตลอดระยะทางที่ผ่านจะปกคลุมด้วยหมู่แมกไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ และผีเสื้อสวยๆ นับหลายพันตัว สภาพของน้ำตกแม่กระดังลายังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติปกคุมไปด้วยต้นไม้ที่สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติที่ดีที่สุด ยังไม่เปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติ