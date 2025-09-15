สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปส่งกำลังใจให้ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA) ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป จาก 10 บริษัทสมาชิก สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.68 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA) นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ พลเยี่ยม ผู้แทนจากบริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ให้แก่กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกำลังพลในพื้นที่ชายแดน โดยการสนับสนุนครั้งนี้ดำเนินการในช่วงที่กรมทหารราบที่ 7 ได้จัดส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 บริเวณ ภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิกสมาคมฯ รวม 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด, บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน), บริษัท อินทัชธนกร จำกัด, บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, บริษัท แคปปิตอล ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด, บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ซึ่งการที่บริษัทสมาชิกต่างสละเวลาและร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการสนับสนุนกำลังพล แต่ยังเป็นการส่งต่อ “พลังอาหาร” และ “พลังใจ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
ทั้งนี้นายองอาจ กิตติคุณชัย นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การมอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นมากกว่าการส่งต่ออาหาร แต่คือการส่งต่อกำลังใจจากภาคธุรกิจอาหารไปยังทหารกล้าที่เสียสละเพื่อความสงบและความมั่นคงของประเทศ สมาคมฯ และสมาชิกทุกบริษัทภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้ โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปยืนยันว่าจะเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนบทบาทของอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจ แต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความสมานฉันท์ให้กับสังคมไทย