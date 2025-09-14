สระแก้ว-ยึดอีกเพียบ สินค้าบริโภคซุกป่าอ้อยชายแดนอรัญประเทศจ.สระแก้ว เตรียมลักลอบส่งข้ามแดน สะท้อนวิกฤตอาหารในกัมพูชาส่อเค้ารุนแรง ทำชาวเขมรดิ้นรนหนีตายลอบเข้าไทยต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ ( 14 ก.ย.) ทหารกองกำลังบูรพา ได้สนธิกำลังร่วมหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12, กองพันทหารม้าที่ 30 รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ตรวจยึดสินค้าบริโภคจำนวนมากที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ภายในไร่อ้อย บริเวณบ้านหนองปรือ ม. 7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบพบเป็นอาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ นมผง ซึ่งเป็นแหล่งโภชนาการหลักสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ น้ำกระเทียมดอง และน้ำตาลกรวด อาหารแปรรูปซึ่งเป็นที่นิยมของคนเขมร และยังเป็นวัตถุดิบอาหารที่มีราคาแพงในตลาดชายแดน
ซึ่งทั้งหมดถูกห่อหุ้มและจัดวางอย่างแนบเนียนในไร่อ้อยเพื่อรอการลำเลียงออกนอกประเทศ โดยไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของขบวนการลักลอบค้าของเถื่อนข้ามแดนไปกัมพูชา โดยอาศัยช่องทางธรรมชาติและไร่รกร้างเป็นเส้นทางลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ เชื่อมโยงสถานการณ์วิกฤตด้านอาหารในฝั่งกัมพูชา
การตรวจยึดในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานที่สอดคล้องกันว่า กัมพูชา กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนัก สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติในปีที่ผ่านมา ทำให้สินค้าบริโภคขั้นพื้นฐานมีราคาแพงเกินเอื้อม หลายครอบครัวต้องพึ่งพาการลักลอบนำเข้าสินค้าจากไทย
การสกัดจับการลักลอบส่งอาหารออกนอกประเทศเช่นนี้ นอกจากจะซ้ำเติมปัญหาวิกฤตอาหารในกัมพูชาให้รุนแรงมากขึ้นแล้ว ก็ยังเป็น ปัญหาด้านความมั่นคงด้านชายแดนของไทยด้วยเช่นกัน เพราะย่อมเกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการผิดกฎหมาย ทั้งขบวนการค้าของเถื่อน การคอร์รัปชัน และอาจเชื่อมโยงไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์หรือแรงงานผิดกฎหมายที่ใช้เป็น “แรงงานขนของ”
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและลาดตะเวนอย่างหนัก เพื่อสกัดกั้นขบวนการดังกล่าวส่วนของที่ตรวจยึดได้ เจ้าหน้าที่ ได้ประสานไปยังด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและจัดเก็บของกลางทั้งหมดดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจะเป็นคดีความมั่นคงชายแดนแล้ว ยังสะท้อนภาพที่ชัดเจนถึง ความสิ้นหวังของประชาชนกัมพูชาที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากวิกฤตหิวโหย แม้ต้องเสี่ยงพัวพันกับขบวนการลักลอบผิดกฎหมายก็ยอม เพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิต..