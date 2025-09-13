บ้านศิลปินหัวหิน เปิดนิทรรศการ “SYMPHONY OF THE SEA” 48 ผลงานสีน้ำมัน ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ์ - บ้านศิลปินหัวหิน ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ศิลปะผ่านนิทรรศการ “SYMPHONY OF THE SEA” ผลงานภาพวาดสีน้ำมันแนวนามธรรม 48 ชิ้น ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากท้องทะเลและหาดทรายเมืองหัวหิน เปิดให้ชมถึง 30 กันยายนนี้
วันนี้( 13 ก.ย.) ที่บ้านศิลปิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ พร้อมด้วยนายทวี เกษางาม ผู้อำนวยการบ้านศิลปินหัวหิน และนางวาสนา ศรีกาญจนา ที่ปรึกษาและอุปนายกสมาคมฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการภาพวาดสีน้ำมัน “SYMPHONY OF THE SEA” โดยศิลปินหนุ่ม นายธนทร บูรณศิลปิน ศิลปินภาพวาดสีน้ำมันแนวนามธรรม ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานจำนวน 48 ภาพ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ทะเล หาดทราย และบรรยากาศเมืองชายทะเล จัดแสดงในห้องนิทรรศการของบ้านศิลปินหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 13–30 กันยายน 2568 พร้อมเปิดจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจสะสมงานศิลปะ
นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม กล่าวว่า การนำผลงานมาจัดแสดง จะช่วยเพิ่มเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีทั้งทะเล ภูเขา และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนให้โรงแรม รีสอร์ต คอนโดมิเนียม และร้านอาหารต่าง ๆ ในพื้นที่มีผลงานศิลปะไว้ประดับ เพื่อสร้างมูลค่าและเสริมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยว
ด้านนายทวี เกษางาม ผู้อำนวยการบ้านศิลปินหัวหิน กล่าวว่า งานศิลปะถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในอนาคต นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสะสมได้ ขณะเดียวกัน บ้านศิลปินหัวหินยังเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถแวะเยี่ยมชมได้ คาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี นักท่องเที่ยวจะคึกคักเพิ่มมากขึ้น