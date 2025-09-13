ระยอง -อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สั่งบริษัท ไท่ ลี่ ผิว อัน จำกัด หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหลังไฟไหม้โรงงาน ให้กำจัดของเสียหรือกากที่เกิดจากไฟไหม้อย่างถูกวิธี ตลอดจนฟื้นฟูสภาพบริเวณโดยรอบ ส่วนมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้
จากเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า บริษัท ไท่ ลี่ ผิว อัน จำกัด ซึ่งเป็นของนักลงทุนชาวจีนที่ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (13 ก.ย) โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยงานต่างๆต้องระดมรถน้ำนับสิบคันระดมฉีกน้ำสกัดเปลวเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงนานกว่า 3 ชั่วโมงจึงสงบ
และจากการตรวจสอบภายในอาคารโรงงานพบว่าได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง แต่ยังโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ขณะที่มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายวีระ นันทเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานอาทิ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง, นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ซึ่งในเบื้องต้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเพื่อปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และกำจัดของเสียหรือกากที่เกิดจากไฟไหม้ และให้นำของเสียไปกำจัดอย่างถูกวิธี ตลอดจนฟื้นฟูสภาพบริเวณโดยรอบ
และยังได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการโรงงานรายนี้ต่อไป.