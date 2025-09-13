บ้านหนองจานไม่แผ่ว ปชช.ให้กำลังใจทหารต่อเนื่อง "กัน จอมพลัง" เสริม CCTV ระยะ 200 เมตร พร้อมโดรนตรวจการณ์กลางคืน

สระแก้ว – บ้านหนองจานไม่แผ่ว "กัน จอมพลัง" และชาวบ้านจากทั่วสารทิศยังเดินทางและนำอาหารมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจและผู้ปฏิบัติงานบริเวณชายแดนตลอดทั้งวัน ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ทำสัญลักษณ์ลายธงชาติไทย สะบัดทั่วพื้นที่
วันนี้ (13 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าแม้ตลอดทั้งวันจะมีฝนโปรยปราย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ที่ปฎิบัติงานรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนของประชาชนจากทั่วสารทิศ และชาวบ้านในพื้นที่
และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือ “ธงชาติไทย” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกมุม รวมทั้งหมวก ริบบิ้น และของที่ระลึกลายธงชาติตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ จนทำให้บ้านหนองจาน เต็มไปด้วยสีแดง ขาว และน้ำเงิน สร้างบรรยากาศแห่งความคึกคักและสวยงาม
นางสมใจ ภูครองตา อายุ 48 ปี เจ้าของร้านกิฟต์ช็อปใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองประกอบอาชีพขายรองเท้ามือสองในตลาดโรงเกลือ แต่เมื่อมีการปิดด่านชายแดนก็ทำให้ยอดขายลดลง และเมื่อเห็นว่าพื้นที่บ้านหนองจาน มีประชาชนเดินทาง เข้ามาให้กำลังใจทหารเป็นจำนวนมาก
จึงนำอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของธงชาติไทย มาจำหน่ายและก็มีผู้สนใจซื้ออย่างต่อเนื่องเพราะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงออกถึงการสนับสนุนทหาร และความเป็นไทยที่จับต้องได้
นอกจากนั้นในวันนี้ สโมสรโรตารีจันทบุรี–ตราด ยังนำอาหาามาจัดเลี้ยงเจ้าหน้าทหารและตำรวจ โดยนำ เนื้อหมู ไข่ กุ้ง พร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บมาเสิร์ฟให้ได้รับประทานถึงที่ เพื่อเติมกำลังใจและกำลังกาย ในการปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับเจ้าของร้านขายเครื่องดื่มใน อ.อรัญประเทศ ที่ได้นำน้ำลำไยสดกว่า 300 แก้ว มาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม
ส่วนชาวบ้านบางกลุ่มได้พากันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการนำภาพของ "ฮุนเซน" ผู้นำกัมพูชามาแขวนไว้ที่เอวพร้อมกล่าวเชิงล้อเลียนว่า “อยากเปิดด่านไหม” เพื่อสื่อถึงการยืนยันว่า “จะไม่ยอมให้มีการเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอน” ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้สร้างรอยยิ้มและ เสียงหัวเราะแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ด้าน เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอรัญประเทศ ได้เร่งดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อสร้างความพร้อมและความปลอดภัย โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันอีกด้วย
"กัน จอมพลัง" เล็งเสริมกล้องวงจรปิด 200 เมตร-โดรนกลางคืนเฝ้าชายแดน
และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา " กัน จอมพลัง" ได้ลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบบังเกอร์เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ความมั่นคงที่ภายในติดตั้งระบบไฟฟ้า พัดลม เทพื้นและปูนทางเข้าอย่างดีเพื่อป้องกันน้ำท่วม พร้อมทั้งยกพื้นสูงกว่าระดับปกติให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากการโจมตีได้
และมีลักษณะตามแบบที่เคยใช้จริงในพื้นที่ชายแดนที่ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสามารถทนแรงระเบิดและแรงกดดันได้
นอกจากนี้ยังเตรียมปักธงชาติไทยไว้บนบังเกอร์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแผ่นดินไทย และเตือนใจให้ทั้งประชาชนและกลุ่มผู้มีอิทธิพลใสฝั่งกัมพูชา ตระหนักชัดถึงสิทธิ์ในดินแดนดังกล่าว
ส่วนมาตรการเสริมความมั่นคง ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอดแนวกว่า 200 เมตร สามารถซูมภาพได้ละเอียดแม้ในเวลากลางคืน โดยภาพไม่เพียงแต่เป็นขาวดำ แต่สามารถเห็นเป็นสี ใบหน้าและการเคลื่อนไหวของผู้บุกรุกได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการป้องปรามและเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพสูง
รวมทั้งการนำโดรนติดกล้องตรวจการณ์กลางคืนเข้ามาเสริมกำลัง โดยโดรนจะช่วยสอดส่องจากมุมสูงในพื้นที่ที่กล้องวงจรปิดไม่สามารถครอบคลุมได้ เช่น แนวป่าอ้อยหรือพื้นที่รกทึบ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ลักลอบมักใช้แทรกซึมอีกด้วย