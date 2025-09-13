แม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่อง ทะลักเข้าท่วมอ่างทองแล้วเกือบ 600 ครัวเรือน

อ่างทอง - ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ 597 ครัวเรือน เทศบาลเมืองเร่งป้องกันศูนย์ราชการ ย่านศูนย์การค้า หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 2,000 ลบ.ม./วินาที ทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ ( 13 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเอ่อล้นตลิ่งชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ16 ตำบล 50 หมู่บ้าน กว่า 597 ครัวเรือน ส่วนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 2 อำเภอ มีนาข้าวใน ต.เทวราช ต.ราชสถิตย์ ต.ไชโย รวม 740 ไร่ และพืชสวน (กล้วย) ใน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จำนวน 4 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 66 ราย
ด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองเร่งวางแท่งแบร์เอร์บริเวณทางขึ้นริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงป้องกันศูนย์ราชการ ย่านศูนย์การค้า หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายลงสู่ท้ายเขื่อน2,000 ลบ.ม./วินาที ทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงจุดวิกฤตแล้ว ล่าสุดสถานการณ์น้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไหลผ่าน สถานี โทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ระดับน้ำสูง 7.97 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลบ.ม./วินาที