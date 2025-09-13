ลูกเต่ากระ 145 ตัว ฟักจากรังบนเกาะทะลุ ประจวบฯ สัญญาณดีการอนุรักษ์ทะเลไทย

ประจวบคีรีขันธ์ - แม่เต่ากระ 2 ตัว วางไข่บนเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดลูกเต่ากระฟักออกจากไข่ได้ 145 ตัว เจ้าหน้าที่บันทึกภาพน่ารักประทับใจ ก่อนนำไปอนุบาลเพิ่มโอกาสรอดชีวิต
วันนี้( 13 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลการฟักไข่ของแม่เต่ากระ 2 ตัว คือ “แม่พรพนา” และแม่เต่ากระตัวใหม่ที่ยังไม่มีชื่อ หลังขึ้นวางไข่บนเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
กระทั่งเช้ามืดวันนี้ ไข่ครบกำหนดฟัก 60 วัน ลูกเต่ากระน้อย ๆ ทยอยดีดตัวออกจากไข่และคลานขึ้นจากทรายไปตามเสียงคลื่น เจ้าหน้าที่บันทึกภาพวินาทีชีวิตอันน่ารักและน่าประทับใจไว้ได้ โดยการฟักครั้งนี้ได้ลูกเต่ากระทั้งหมด 145 ตัว ก่อนจะถูกนำไปบันทึกสถิติและเคลื่อนย้ายไปอนุบาลในบ่อเลี้ยงของมูลนิธิฯ เพื่อดูแลให้แข็งแรงสมบูรณ์ ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป ซึ่งวิธีนี้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกเต่าได้มากขึ้น
นายเผ่าพิพัธ เปิดเผยว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือในการลาดตระเวนและติดตามการวางไข่ของเต่ากระอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูกาลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นการสะท้อนความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่วางไข่และการดูแลใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในน่านน้ำไทย
จากสถิติในปี 2568 พบว่า มีแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่แล้ว 4–5 ตัว รวม 23 รัง ได้ไข่ทั้งหมด 1,866 ฟอง ฟักออกมาเป็นลูกเต่าแล้ว 1,216 ตัว และยังเหลืออีก 11 รังที่กำลังรอฟัก โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการอนุบาลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติตามสโลแกนของมูลนิธิฯ “ช่วยให้รอด เลี้ยงให้โต ปล่อยสู่ทะเล”