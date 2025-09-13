ส่อเค้าวุ่น เจ้าอาวาสวัดโสธรฯถูกร้องพัวพันสีกา-เงินวัด รมต.สำนักนายกฯตั้งกรรมการสอบ

ฉะเชิงเทรา -ส่อเค้าวุ่นวัดโสธรวราราม เจ้าอาวาสถูกร้องพัวพันสีกา-เงินวัด รมต.สำนักนายกฯ เซ็นหนังสือตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กำหนดรู้ผลใน 30 วัน
จากกรณีที่มีการส่งต่อหนังสือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 294/2568 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ลงนามโดย นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันนี้ 12 ก.ย.68 โดยมีข้อความระบุว่า
ได้รับข้อร้องเรียนประกอบกับมีข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ในทางเสื่อมเสีย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและความเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ซึ่งสมควรจะได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ถี่ถ้วนเพื่อป้องกันมีให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 278/2568 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 ก.ย. 2567 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรรรารามวรวิหาร
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการและให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่ง
กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาได้ ให้คณะกรรมการรายงานเหตุที่ทำให้ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต่อผู้มีคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อให้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการตามความจำเป็น ครั้งละไม่เกิน 15 วัน จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในวัดโสธรวรารามวรวิหาร จนทราบว่าพฤติกรรมที่ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธร และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกร้องเรียนจนมีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มี นายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสีกาและเงินของวัด แต่ยังไม่ทราบข้อสรุปว่าจะเป็นไปตามที่ถูกร้องหรือไม่