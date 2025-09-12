ไฟไหม้ร้าน “เป็นลาว” สาขาหัวหิน โชคดีไร้เจ็บ ดับทันก่อนลุกลาม

ประจวบคีรีขันธ์ – ระทึกกลางเมือง !! เพลิงไหม้ร้านอาหารชื่อดัง “เป็นลาว” สาขาหัวหิน ติดถนนเพชรเกษม โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงไว้ได้ทัน เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุ รอตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
วันนึ้( 12 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครหัวหิน พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และตำรวจ สภ.หัวหิน รุดตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร “เป็นลาว” สาขาหัวหิน บริเวณติดกับธนาคารกรุงเทพ ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น ด้านบนเป็นดาดฟ้า เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากบริเวณด้านหน้าซึ่งมีหญ้าคาตกแต่งปกคลุม ทำให้ไฟลามอย่างรุนแรง โชคดีในช่วงเกิดเหตุไม่มีลูกค้า มีเพียงพนักงานประจำร้าน และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน พร้อมรองนายกเทศมนตรีนครหัวหิน และปลัดเทศบาลฯ ได้เดินทางมาอำนวยการดับเพลิง กระทั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเวลาไม่นาน เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้
ด้านพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน ระบุว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ขณะที่นายมีชัย คล้ายเงิน หัวหน้ารปภ.คอนโดมิเนียมฝั่งตรงข้าม เผยว่าเห็นไฟลุกจากบริเวณหญ้าคาด้านหน้าอาคาร ก่อนรีบเข้าไปแจ้งพนักงานในร้านจนทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัย