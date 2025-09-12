ปศุสัตว์เพชรบุรีเปิดปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจเข้มเนื้อสัตว์ตลาดสด 29 ตัวอย่าง ไม่พบสารเร่งเนื้อแดง

เพชรบุรี - ปศุสัตว์เพชรบุรีสนธิกำลังหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจเข้มเนื้อสุกร–เนื้อโคในตลาดสดทุกอำเภอ รวม 29 ตัวอย่าง ผลตรวจยืนยันไม่พบสารเร่งเนื้อแดง สร้างความมั่นใจผู้บริโภคและผู้ส่งออก ว่าปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
วันนี้( 12 ก.ย.) น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นำชุดเฉพาะกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี สัตวแพทย์หญิงภัทริน โอภาสชัยทัตต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากตลาดสดในทุกอำเภอ
รวมทั้งหมด 29 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเนื้อสุกร 24 ตัวอย่าง และเนื้อโค 5 ตัวอย่าง โดยตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงด้วยชุดทดสอบ (Strip Test) และรถห้องแล็บเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ผลการตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง
การตรวจครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง เพราะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ สารเร่งเนื้อแดง เช่น ซัลบูทามอล เคลนบูเทอรอล หรือแรคโทพามีน เป็นสารเคมีในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ที่ถูกนำไปผสมในอาหารสัตว์เพื่อให้กล้ามเนื้อโตเร็ว เนื้อแดงสด ไขมันน้อย แต่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงหากผู้บริโภคได้รับเข้าสู่ร่างกาย
สำหรับผู้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารสัตว์ที่มีการผสมสารดังกล่าว จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 269 พ.ศ.2546 เรื่องมาตรฐานอาหาร หากตรวจพบอาหารปนเปื้อนสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ จะถือว่าเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
การตรวจเข้มครั้งนี้ นอกจากสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า ว่าสินค้าปศุสัตว์จากไทยปลอดภัยตามมาตรฐานสากลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยง การแปรรูป จนถึงการจำหน่าย