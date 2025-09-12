เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว !! ทหารพราน ช่วยทำคลอดหญิงไทยหน้าด่านชายแดนสระแก้ว

สระแก้ว- เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว !! ทหารพราน ช่วยทำคลอดหญิงไทยหน้าด่านชายแดนบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว ท่ามกลางแสงแดดร้อนจัดตอกย้ำไม่ทอดทิ้งประชาชน ก่อนประสาน รพ.อรัญประเทศ รับตัวทั้งแม่และลูกไปดูแลต่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 11.50 น.วันนี้ ( 12 ก.ย.) เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 สังกัดกองกำลังบูรพา ภายใต้การอำนวยการของ ร.อ.อาคม มงคลนำ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1201 ได้ช่วยกันทำคลอดหญิงไทยวัย 32 ปี ที่ปวดท้องคลอดกระทันหัน ขณะกำลังเดินข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชามาถึงหน้าด่านชายแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนประสานรถกู้ชีพฉุกเฉินโรงพยาบาลอรัญประเทศ รับตัวไปดูแลต่อ
ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.กุลธิดา ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยที่เดินทางมาพร้อมผู้ติดตาม 1 คน เพื่อขอเดินทางเข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ แต่เกิดอาการเจ็บท้องใกล้คลอดกระทันหัน
ทั้งนี้ น.ส.กุลธิดา มีอายุครรภ์แค่เพียง 6 เดือนแต่ได้เกิดอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด เจ้าหน้าที่ทหารพรานซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าวต้องรีบเข้าช่วยเหลือ และจัดกำลังพลเข้าทำการปฐมพยาบาล รวมทั้วทำคลอดในเบื้องต้นจนสามารถช่วยเหลือแม่และทารกได้อย่างปลอดภัย
โดยแหล่งข่าวจากพื้นที่ชายแดนระบุว่าการเข้ามาของผู้ป่วยรายนี้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพ เจ้าหน้าที่ด่านคลองลึก จึงอนุญาตให้เดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านมนุษยธรรมของเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยที่ 1201 และกองกำลังบูรพา ที่นอกจากจะปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงชายแดนแล้ว ยังพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินตามหลักมนุษยธรรม เพื่อรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ...