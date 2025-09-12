กระทรวงกลาโหม ปลดเรือประจำการ 5 ลำปฏิบัติหน้าที่ยาวนาน

กระทรวงกลาโหม ลงคำสั่งให้ปลดเรือของกองทัพเรือ ออกจากระวางประจำการ เนื่องจากเรือดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้ราชการ ตั้งแต่ 1ต.ค.2568 ได้แก่
⚓ เรือหลวงปิ่นเกล้า 413 ประเภทเรือฟริเกต อายุ 66 ปี
⚓ เรือหลวงภูเก็ต 333 ประเภทเรือเร็วโจมตีปืน อายุ 42 ปี
⚓ เรือหลวงสมุย ๘๓๒ ประเภทเรือบรรทุกน้ำมัน อายุ 78 ปี
⚓ เรือหลวงสุริยะ ๘๒๑ ประเภทเรือวางเครื่องหมายทางเรือ อายุ ๔๖ ปี
⚓ เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ล.14 อายุ 56 ปี, ล.110 อายุ 54 ปี, ล.111 อายุ 54 ปี, ล.136 และ ล.144
ทั้งนี้ เรือดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจ พิทักษ์อธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาอย่างยาวนาน อย่างคุ้มค่า
กองทัพเรือ ยังคงมีความจำเป็นในการจัดหากำลังทางเรือรุ่นใหม่ทดแทน เพื่อดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศต่อไป