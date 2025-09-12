ชาวบ้านอ่างทอง ลุ้นระทึกน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

อ่างทอง – ชาวบ้านลุ้นระทึกน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นเป็น 1,950 ลบ.ม./วินาที ท่วมแล้ว4อำเภอ กว่า 200 หลังคาเรือน
วันนี้( 12 ก.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองชาวบ้านลุ้นระทึกน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ล่าสุดน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำไปแล้ว 4 อำเภอ กว่า 200 ครอบครัว ชาวบ้านต้องลุ้นระทึกเตรียมตัวรับสถานการณ์ ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มระบายน้ำเพิ่ม เพื่อรองรับน้ำไหลหลากจากพายุฝนทางภาคเหนือ
ทำให้น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณหน้าศาลางจังหวัดอ่างทองน้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ที่สถานีวัดน้ำหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำสูง 7.86 เมตร จากระดับตลิ่ง 10.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,000 ลบ.ม./วินาที