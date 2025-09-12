"ดารา เรียม" แฉยับพฤติกรรม​"เจ๊ลัด" โยงอิทธิพลท้องถิ่นตั้งข้อสงสัยชื่อผู้ครอบครองปืนทับซ้อนชื่ออดีต นอภ.

สระแก้ว- "ดารา เรียม" สาวเขมรหัวใจไทย แฉยับพฤติกรรม"เจ๊ลัด" โยงอิทธิพลท้องถิ่นจ่ายเงินเคลียร์ จนท.ปกครองระดับสูงและในพื้นที่เดือนละ 3 หมื่นแลกไม่ตรวจสอบธุรกิจ ตั้งข้อสงสัยชื่อผู้ครอบครองปืนลูกชายทับซ้อนชื่ออดีตนายอำเภอโคกสูง
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกสูง ได้สนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบจังหวัดสระแก้ว นำหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจค้นบ้าน นางทองลัด หรือเจ้ลัด (อดีตเมียกำนันลี ทหารเขมร)ในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว รวมทั้งตรวจค้นโกดังที่คาดว่าจะมีการซุกซ่อนของหนีภาษี เมื่อช่วงเช้าวันที่11 ก.ย.น2568 ที่ผ่านมา โดยพบอาวุธปืน 4 กระบอกแต่มีทะเบียนและใบอนุญาตถูกต้องนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (12 ก.ย.) น.ส.ดารา เรียม สาวเขมรหัวใจไทยที่เคยแจ้งจับกำนันลี และนางลัด ไปก่อนหน้าได้ออกม เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเบื้องหลังการครอบครองปืนทั้ง 4 กระบอก ของนางลัด และลูกชาย แพร้อมละตั้งข้อสงสัยถึงความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังระบุว่า นางทองลัด หรือเจ๊ลัด เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูง และมีพฤติกรรมข่มขู่ชาวบ้านรวมถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยใช้วิธีการ “เรียกเก็บเงิน” ทั้งในรูปแบบการเรี่ยไรสร้างวัด ไปจนถึงการบังคับเก็บค่าหัวคิวจากรถส่งสินค้าที่ต้องผ่านบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ก่อนจะอนุญาตให้ส่งสินค้าได้ตามปกติ
" ประเด็นที่สร้างความสงสัยมากที่สุดคือเรื่อง อาวุธปืน ที่ถูกตรวจเจอในบ้านของเจ้ลัด และอ้างว่าเป็นของลูกชาย แต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อกลับพบชื่อ-นามสกุลของผู้ครอบครองที่ดันไปตรงกับซื่อของอดีตนายอำเภอโคกสูง ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายอำเภออยู่ที่ จ.จันทบุรี"
น.ส.ดารา เรียม ยังได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชน ช่วยตรวจสอบชื่อผู้ครองครองปืนที่พบในบ้านเจ้ลัดในทะเบียนราษฎร์ เพื่อแสดงความชัดเจนว่า ปืนเป็นของใคร กันแน่ ที่สำคัญมีการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนหรือไม่
พร้อมให้ข้อมูลอีกว่า "เจ๊ลัด" ยังได้เคลียร์เงินรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับสูง รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านบางราย และในบางครั้งยังต้องจ่ายเป็น“รายเดือน” ซึ่งมีตัวเลขที่ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน เพื่อแลกกับการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ถูกตรวจสอบ
ขณะเดียวกันยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลที่นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านเจ๊ลัด ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครือญาติของ "เจ้ลัด" แต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการ