"นางเขื่อน" และญาติ พ้นไทยแล้ว ถูกผลักดันกลับกัมพูชาผ่านด่านถาวรจันทบุรี

จันทบุรี – ผลักดัน "นางเขื่อน" และครอบครัวรวม 7 ชีวิตกลับเขมรเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเวลา 11.00น.ที่ผ่านมาบริเวณผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (12 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จันทบุรี โดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 และหน่วยงานความมั่นคง ได้ร่วมกันผลักดัน นางเขื่อน ชาวเขมรซึ่งมีสามีเป็นไทยและอาศัยอยู่ใน จ. ศรีสะเกษ พร้อมลูกชาย ลูกสาว หลานสาว มารดาและญาติรวม 7คน ออกนอกบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทั้งนี้ นางเขื่อน มีพฤติกรรมลักลอบส่งข้อมูลจากฝั่งไทยไปกัมพูชา และมีการโพสต์ข้อมูลบิดเบือนโจมตีทหารไทยผ่านสื่อออนไลน์ จนถูกชาวบ้านในพื้นที่ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ รวมตัวขับไล่ หลังเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชา แต่กลับอ้างว่าเป็นทหารไทยวางทุ่นระเบิด สร้างความเข้าใจผิดและถูกมองว่าอาจเป็น “ไส้ศึก” คอยชี้เป้าทหารไทย จนเกิดกระแสกดดันอย่างหนัก
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ได้ผลักดันนางเขื่อนและพวก กลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อความมั่นคง และใช้สื่อออนไลน์โจมตีบิดเบือนที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้อีก