ดักกลางดอยแม่สลอง!กองทัพมดควบ จยย.ขนไอซ์ เจอทหารพรานสกัดทิ้งรถทิ้งของเผ่นไร้ร่องรอย

เชียงราย – ทหารพราน ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ดักรอกลางดอยแม่สลอง..พบแก๊งยานรกควบ จยย.ขนไอซ์เกือบร้อยกิโลฯลงเขากลางดึก พอเจอจุดตรวจพากันทิ้งทั้งรถทั้งของ ก่อนเผ่นไร้ร่องรอยกลางความมืด
เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3109 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้จัดกำลังพลออกทำการตั้งจุดตรวจบริเวณหมู่บ้านเจียงจาใส หมู่ 11 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่หัวค่ำ 11 ก.ย.68
กระทั่งเวลา 21.30 น.(11 ก.ย.) เจ้าหน้าที่พบแสงไฟจากรถจักรยานยนต์ 2 คัน ขับลงเขาตามกันมาทางหมู่บ้านสามสูง ต.แม่สลองใน และมุ่งหน้ามาทางจุดตรวจทาง จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่ปรากฏว่าเมื่อเห็นจุดตรวจคนขับขี่กลับพากันทิ้งรถจักรยานยนต์กลางถนนแล้วอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปทันที
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 2 คัน และพบถุงพลาสติกดำที่ทิ้งไว้พร้อมกับรถจักรยานยนต์รวมจำนวน 4 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) รวมกันจำนวน 99 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 99 กิโลกรัม จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและทำการขยายผลเพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ต่อไป.