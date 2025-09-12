ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผู้ประกอบการร้านอาหารเมืองพัทยายิ้มออก มาตรการปลดล็อคให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. เห็นผล นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติเข้าใช้บริการมากขึ้น เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
วานนี้ ( 11 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศตามร้านอาหารต่างๆในเมืองพัทยา หลังรัฐบาลมีมาตรการปลดล็อคให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไดเในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ซึ่งก็พบว่าสามารถสร้างความผ่อนคลายให้กับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านต่างๆได้มากขึ้น
และจากการสำรวจบรรยากาศที่ร้านอาหารชื่อดังอย่าง The Sky Gallery Pattaya และ ร้านมุมอร่อย ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวพบว่ายังคงเป็นไปอย่างคึกคักแม้จะอยู่ในช่วงโลว์ซีซัน
น.ส. พันธ์วิรา สุขยานุดิษฐ์ ผู้จัดการร้าน The Sky Gallery Pattaya เผยว่าการปลดล็อคในครั้งนี้ถือว่าส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงกลางวัน และเมื่อสามารถสั่งเครื่องดื่มได้ตามต้องการก็ย่อมส่งผลดีต่อยอดขายอาหารและเครื่องดื่มตามไปด้วย
พร้อมขอเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับ นายอิศรายุทธ ประไพร ผู้จัดการร้านมุมอร่อย ที่บอกว่า หลังการปลดล็อคทำให้มีลูกค้าต่างชาติเลือกที่จะเข้ามานั่งรับประทานอาหารพร้อมกับสั่งเครื่องดื่มควบคู่กันไปเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และเชื่อว่าการผ่อนคลายมาตรการในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร และส่งผลดีกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยาในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
" การปลดล็อคจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลากลางวัน เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยหนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองพัทยาได้อย่างแท้จริง" ผู้จัดการร้านมุมอร่อย กล่าว