(คลิป)ระทึก!ต้นไม้ใหญ่ล้มทับศาลเจ้าเมืองวังเหนือพระองค์แรกถล่มทั้งหลัง แต่“เจ้าพ่อพญาวัง”เสียหายแค่เล็กน้อย

ลำปาง – โชคดีเกิดเหตุตอนไม่มีคนเข้าสักการะกราบไหว้..ต้นไม้ขนาดใหญ่อายุกว่า 100 ปี อุ้มน้ำไม่ไหว แถมกิ่งก้านแผ่ขยายหนัก ล้มทับ “ศาลเจ้าพ่อพญาวัง” พังถล่มทั้งหลัง แต่รูปองค์เจ้าพ่อพญาวัง-เจ้าเมืองพระองค์แรก ที่ขึ้นชื่อเรื่องคงกระพันชาตรีได้รับความเสียหายเล็กน้อย
วันนี้(11 ก.ย.) เมื่อเวลา 15.14 น.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุต้นไม้ใหญ่ (ต้นนก) ล้มทับศาลเจ้าพ่อพญาวัง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จนพังเสียหายทั้งหลัง แต่โชคดีที่ “องค์เจ้าพ่อพญาวัง” ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอวังเหนือ เปิดเผยว่า ต้นไม้ขนาดใหญ่และเก่าแก่อายุน่าจะเกิน100ปี คงรับนำหนักกิ่งก้านสาขาที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตก ดินอุ้มน้ำไว้จนชุ่มและรากสั้น จึงทำให้ต้นไม้ค่อยๆเอนลงจนสุดท้ายก็ถอนรากล้มลงทั้งต้นทับศาลเจ้าพ่อพญาวัง ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2526 พังถล่มทั้งหลัง แต่โชคดีที่เกิดช่วงเย็น ซึ่งไม่มีประชาชนมากราบไหว้แล้ว แต่หากเป็นช่วงเช้าอาจจะเกิดเรืองเศร้าสลดใจขึ้นก็เป็นได้
หลังเกิดเหตุจึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อจะทำพิธีสักการะและอัญเชิญรูปองค์เจ้าพ่อพญาวังขึ้นมาจากซากปรักหักพัง โดยใช้เครนดึงขึ้นมา ซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนที่เข้ามาดู เมื่อดึงรูปองค์เจ้าพ่อพญาวังขึ้นมาจากที่ประดิษฐานอยู่กลางศาลที่พังถล่ม พบว่าได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยบริเวณฐานยืนเท่านั้น
ซึ่งล่าสุด ได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อพญาวังขึ้นรถนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านใหม่ เป็นการชั่วคราวก่อน และในวันเสาร์(13 ก.ย.) ก็จะทำพิธีถอน ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมกับจะได้ประชุมชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านและเทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อวางแผนในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อพญาวังขึ้นใหม่ต่ออไป
ทั้งนี้ตามประวัติ เจ้าพ่อพญาววัง เป็นเจ้าเมืองพระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งเมืองวัง(อำเภอวังเหนือ) ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเชื้อเจ้าฝ่ายเหนือของพระเจ้าไชยสิริ เจ้าเมืองไชยปราการ ภายหลังพระเจ้าไชยสิริได้ถูกเจ้าเสือขวานฟ้าแห่งราชอาณาจักรเมานำกองทัพบุกเข้าโจมตีเมืองไชยปราการและยึดเมืองได้
พระเจ้าไชยสิริได้แตกพ่ายหนีการไล่ล่าโจมตีของเจ้าเสือขวานฟ้า โดยพาเอาข้าราชบริพารเสนาอำมาตย์และไพร่พลลงมาสู่ทางใต้ มาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณสุวรรณภูมิ (เมืองอู่ทอง) ส่วนพญาวังซึ่งเป็นเชื้อสายเดียวกันกับพระเจ้าไชยสิริได้แยกตัวพร้อมด้วยข้าราชบริพารส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดงเวียง(ที่ตั้งศาลในปัจจุบัน) สร้างคุ้มตลอดจนวัดวาอาราม และทำการปกครองเมืองวังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ราว พ.ศ.1702 ได้มีกองโจรขนาดใหญ่ได้รวมตัวกันที่บ้านทุ่งกว้าง (น่าจะเป็นบ้านกวางในปัจจุบัน) ออกปล้นสะดมภ์ชาวบ้านและได้บุกมาถึงบริเวณ ณ ที่แห่งนี้ พญาวังได้นำไพร่พลออกต่อสู้กับกองโจรเต็มกำลังความสามารถ แต่ไม่อาจต้านทานกองโจรซึ่งมีกำลังมากกว่าได้ พญาวังถูกล้อมจับตัวได้หัวหน้ากองโจรสั่งให้ประหารชีวิต เพราะกลัวว่าจะเป็นภัยในภายหลัง
แต่พญาวังเป็นนักรบผู้กล้าอยู่ยงคงกระพันชาตรีพวกโจรทำอย่างไรก็ไม่อาจที่จะประหารชีวิตพญาวังได้ เพราะศาสตราวุธใด ๆ ก็ไม่อาจจะระคายผิวหนังได้พวกกองโจรต้องทำการล้างอาถรรพ์จึงทำการประหารชีวิตพญาวังลงได้ ณ บริเวณสถานที่แห่งนี้
ทั้งนี้เจ้าพ่อพญาวัง เป็นหนึ่งในคำขวัญของอำเภอวังเหนือ ที่ว่า..“พญาวังเรืองนาม งานพระธาตุเรืองชื่อ น้ำตกสวยเลื่องลือ นามนี้คือวังเหนือ”