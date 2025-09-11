แตกตื่น! จับ 56 แรงงานเมียนมาซ่อนตัวกลางไร่อ้อยเลาขวัญ เผยข้ามมาจากแม่สาย รอรถไปกทม.-ชลบุรี

กาญจนบุรี – ฝ่ายปกครองเลาขวัญผนึกตร. รวบ 56 แรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซุกดงอ้อย อ้างมาจากแม่สายรอรถไป กทม.-ชลบุรี จ่ายค่าหัว 1-3 หมื่น คาดถูกนายหน้าหลอก
วันนี้ (11 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผวจ.กาญจนบุรี รับรายงานจากนายวีระ หิรัญกุล ปลัดอำเภอเลาขวัญ รักษาราชการแทนนายอำเภอ ว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมากซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย บ้านหนองมะสังข์ หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังตำรวจ สภ.เลาขวัญ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบแรงงานต่างด้าวทั้งชาย หญิง และเด็ก รวม 56 คน ไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมือง จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสอบสวนที่ สภ.เลาขวัญ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดเป็นชาวเมืองย่างกุ้ง ข้ามแดนเข้ามาทาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ก่อนถูกขบวนการนายหน้าลำเลียงด้วยรถกระบะ 4 คัน มาปล่อยไว้ในไร่อ้อย ตั้งแต่ตี 4 เพื่อรอรถอีกทอดไปรับไปทำงานที่กรุงเทพฯ และ จ.ชลบุรี โดยจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้าแล้วคนละ 10,000–30,000 บาท แต่ยังไม่มีรถมารับก่อนไปถูกจับกุม
เจ้าหน้าที่เผย พื้นที่ อ.เลาขวัญ ไม่เคยเป็นเส้นทางพักแรงงานเถื่อนมาก่อน คาดกลุ่มแรงงานถูกหลอกลวง พร้อมดำเนินคดีข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”