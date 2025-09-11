ตำรวจ-ฝ่ายปกครองนำหมายศาลสระแก้วค้นโกดัง-บ้าน "เจ้ลัด" ใน อ.โคกสูง เจอปืน 4 กระบอก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

สระแก้ว – ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง นำหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจค้นโกดังและบ้านพัก "เจ้ลัด" อดีตเมียกำนันลี ใน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบอาวุธปืน 4 กระบอกมีทะเบียนถูกต้องและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ
วันนี้ ( 11 ก.ย.) พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง และนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายอำเภอโคกสูง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง นำหมายค้น 2 ฉบับศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย 2จุดใน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้วซึ่งเป็นของ นางทองลัด กันหา อดีตภรรยาของ กำนันลี อดีตนายทหารกองทัพกัมพูชา และอดีตผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บ้านหนองจาน
โดยจุดแรกได้เข้าตรวจสอบโกดังไม่มีเลขที่ในพื้นที่ ม.1 ต.โนนหมากมุ่น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
จุดที่สองได้เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 30 ม.3 ต.โนนหมากมุ่น ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนจำนวน 4 กระบอก ประกอบด้วย อาวุธปืนยาว BROWNING ขนาด .22 , อาวุธปืนสั้น SMITH & WESSON ขนาด .38 ทะเบียน ผู้ครอบครองคือ นางทองลัด กันหา
และอาวุธปืนยาว CZ ขนาด .22 รวมทั้งอาวุธปืนสั้น CZ ขนาด 9 มม. ทะเบียน กท6303493 จำนวน 1 กระบอก ผู้ครอบครองคือ นายประทิศ ญาณปัญญา (บุตรชายของนางทองลัด) ซึ่งทั้งหมดมีใบอนุญาตและเอกสารการครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย และยังไม่พบสื่งผิดกฎหมายใดๆ
โดยการตรวจค้นดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อป้องกันและควบคุมการใช้อาวุธปืน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและปลอดภัย...