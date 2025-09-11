สระแก้ว- บังเกอร์ เสริมระบบป้องกันภัยและความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% หลัง "กัน จอมพลัง" ส่งทีมงานก่อสร้าง 3วัน จากนี้เดินหน้าติดตั้งกล้องวงจรปิด 40 ชุด เฝ้าระวังพื้นที่แบบเรียลไทม์ตลอด24 ชม.
วันนี้ (11 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง "บังเกอร์" เสริมระบบป้องกันภัยและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่ง "กัน จอมพลัง" ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ดำเนินการรวม 3 วัน ว่าขณะนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100%
การก่อสร้างในครั้งนี้ออกแบบในลักษณะเดียวกันกับที่ ช่องบก เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทาน และยังได้จัดวางระบบภายในให้สามารถรองรับกำลังพลประจำการ รวมทั้งยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเฝ้าระวัง เพื่อให้สามารถใช้ปฏิบัติการได้จริง หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
นอกจากนั้นยังได้มอบกล้องวงจรปิดอีก 40 ชุดเพื่อเพิ่มศักยภาพเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการติดตั้งบริเวณรอบแนวชายแดนและจุดยุทธศาสตร์สำคัญ หลังได้วางระบบสายสัญญาณไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
และกล้องทั้งหมดจะบันทึกและส่งภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวบริเวณพื้นที่แนวหน้า ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
ขณะที่บรรยากาศโดยรวมในพื้นที่บ้านหนองจาน ยังคงมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารผลัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับฝั่งกัมพูชาืที่ยังคงมีการตั้งจุดสังเกตการณ์ประจำการอยู่ตลอดเวลา พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของพื้นที่และความจำเป็นในการเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงตลอดแนวชายแดน.