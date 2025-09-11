บุกจับหนุ่มเขมรคาห้องเช่าชายแดนอรัญฯลอบขนบุหรี่เถื่อนจากบ้านเกิดกว่า 4 พันซองเตรียมกระจายขายในไทย

สระแก้ว- กองกำลังบูรพา สนธิกำลังหลายหน่วยบุกจับหนุ่มเขมรคาห้องเช่าใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบบุหรี่เถื่อนหลายยี่ห้อรวม4,100 ซอง มูลค่ากว่า 2.3 แสนบาทซุกในกระสอบ 4 ใบ คาดลอบขนจากประเทศบ้านเกิดเตรียมกระจายขายในไทย
เมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้ ( 11 ก.ย.) กองกำลังบูรพา ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ,กองร้อยทหารพรานที่1204,เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว และกำลังจากกองพันทหารราบที่30 รักษาพระองค์ (ม.พัน30 รอ.) เข้าตรวจสอบห้องเช่าเลขที่A10 ภายในบริเวณตลาดหนองปรือ บ้านหนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชาเพียงประมาณ200 เมตร หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบกักตุนบุหรี่เถื่อนเพื่อจำหน่าย
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือ นายนน น๊วด อายุ28 ปี ซึ่งไม่มีเอกสารแสดงตนหรือหลักฐานการเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ภายในห้องยังพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน 4 กระสอบ บรรจุบุหรี่ต่างประเทศ 7 ยี่ห้ออาทิ CAPITEL ,MOND (19 g.)235, TEXAS 5 , CANYON, MOND (10 g.), DJ รวม4,100 ซอง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางภาษีสูงถึง236,386.25 บาท
ถือเป็นความผิดเข้าข่ายการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ชายแดน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในข้อหา “มีไว้เพื่อขายและมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี” พร้อมควบคุมตัวและยึดของกลางทั้งหมด ส่งมอบให้สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบุหรี่เถื่อนล็อตนี้มีการลักลอบนำเข้าจากฝั่งกัมพูชา โดยอาศัยช่องทางธรรมชาติ นื่องจากห้องเช่าที่ตรวจพบอยู่ใกล้แนวชายแดนเพียงไม่กี่ร้อยเมตร และเตรียมกระจายออกจำหน่ายใน ตลาดชายแดนและส่งต่อไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศไทย