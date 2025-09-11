กกล.บูรพา ตรวจยึดซากไก่เถื่อนกว่า 60 กล่องซุกป่าอ้อยชายแดนอรัญฯ คาดเตรียมส่งไปเขมร

สระแก้ว – กองกำลัวบูรพา ตรวจยึดซากไก่เถื่อนกว่า 60 กล่องพร้อมรถเข็น 2 คันซุกป่าอ้อยใกล้แนวชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว คาดลักลอบนำเข้าไทยส่งไปเขมรแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนัก
เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (11 ก.ย.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1204 และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ได้สนธิกำลังตรวจยึดซากไก่เถื่อนจำนวน 60 กล่อง พร้อมรถเข็นต้องสงสัยจำนวน 2 คันที่จอดซุกไว้ในไร่อ้อยใกล้ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่อยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนโดยไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ
จากการตรวจสอบและการสืบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่เชื่อว่าสินค้าปศุสัตว์เหล่านี้ถูกลักลอบนำเข้าเพื่อส่งไปจำหน่ายหรือบริโภคในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารและมีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์สูง
และเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกล่องทั้งหมดตรวจสอบว่าภายในเป็นซากไก่ชำแหละ ซึ่งเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่ห้ามนำเข้าประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและด่านกักกันสัตว์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
จึงได้จัดส่งของกลางทั้งหมดไปยังด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เพื่อนำไปทำลายตามระเบียบ
การสกัดกั้นครั้งนี้ไม่เพียงช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุข และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่...