“สันหนอกวัว” เปิดจอง 12 ก.ย.นี้ ดีเดย์ 2 ต.ค. อุทยานฯเขาแหลมพร้อมรับนักผจญภัย

กาญจนบุรี - สายลุยเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม! อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี เปิดจองเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ “สันหนอกวัว” เริ่ม 12 ก.ย.นี้ กรุ๊ปแรกเปิดทาง 2 ต.ค.–15 ก.พ. จำกัดนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาทรัพยากรและความปลอดภัย
วันนี้ (11 ก.ย. ) นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า อุทยานฯ เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ “สันหนอกวัว” บริเวณป่าเขาเขียว–เขาใหญ่ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ซึ่งมีลักษณะยอดเขาคล้ายหนอกวัว สูง 1,767 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะทางเดิน 9 กิโลเมตร
ทั้งนี้ อุทยานฯ จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าศึกษาธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 68 – 15 ก.พ. 69 โดยเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.นี้ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-3451-0431 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวควรเตรียมร่างกายและอุปกรณ์ให้พร้อม เนื่องจากเส้นทางมีความลาดชัน ต้องใช้กำลังและความทนทาน รวมถึงเตรียมเสื้อผ้าเหมาะกับการเดินป่า อากาศหนาว และแมลงสัตว์กัดต่อย ควรใช้รองเท้าหุ้มส้น ถุงมือสำหรับการไต่เชือก ไฟฉาย เต็นท์แบบเบา ถุงนอน และยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งพาวเวอร์แบงก์ น้ำดื่มเกลือแร่ และอาหารสำเร็จรูป
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดควรมาถึงจุดลงทะเบียน “ป้อมปี่” ล่วงหน้า 1 คืน เพื่อความสะดวก โดยการลงทะเบียนเริ่มเวลา 08.00–09.30 น. ก่อนออกเดินทาง และสามารถใช้บริการลูกหาบขนสัมภาระได้