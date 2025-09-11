แม่ค้าชายแดนบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยเปิดด่านไทย-กัมพูชา ชี้ไม่ไว้ใจเขมร เสนอปิดถาวร “ด่านช่องสายตะกู”

บุรีรัมย์ - ชาวบ้าน และแม่ค้าในหมู่บ้านตามแนวชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วยเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังตึงเครียด ชี้ไม่ไว้ใจเขมรเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการแสดงออกถึงความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาเลย ตรงกันข้ามกลับพยายามรุกล้ำอธิปไตยยั่วยุทหารไทยตลอด เสนอปิดถาวรด่านช่องสายตะกู
วันนี้ (11 ก.ย. 68) ชาวบ้าน และแม่ค้าในหมู่บ้านแนวชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วยที่ทางการไทยจะเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะมองว่าช่วงนี้สถานการณ์ยังตึงเครียด และไม่น่าไว้วางใจ ยังไม่ควรที่จะเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาช่วงนี้ ควรจะจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนว่าจะไม่มีการปะทะกันอีก ทางกัมพูชาควรแสดงให้ไทยเห็นถึงความจริงใจก่อนว่าจะรักษาสัญญาหรือปฏิบัติตามข้อตกลง เพราะที่ผ่านมายังพยายามรุกล้ำอธิปไตย และยั่วยุทหารไทยต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านยังไม่ไว้ใจทางการกัมพูชา จึงอยากให้ทางการไทยชะลอการเปิดด่านไปก่อน หรือบางจุดก็ไม่อยากให้เปิดเลย เช่น ด่านพรมแดนช่องสายตะกู ซึ่งยังเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราวและผู้ที่ได้ผลประโยชน์คือกาสิโนชายแดนฝั่งกัมพูชาเท่านั้น หากเป็นไปได้อยากให้ปิดถาวรไปเลย
อย่างไรก็ตาม ยังมีแม่ค้าบางส่วนที่เคยไปขายของบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู เห็นต่างอยากให้มีการเปิดด่านเพื่อจะได้กลับไปค้าขายเหมือนเดิม โดยให้เหตุผลว่าก่อนจะมีการสู้รบ ที่ไปค้าขายที่จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูมีรายได้วันละ 1,000-2,000 บาท แต่หลังจากมีการปิดด่านตั้งแต่ก่อนสู้รบจนถึงปัจจุบันกว่า 5 เดือนแล้ว ก็ต้องมาตั้งโต๊ะขายริมถนนในหมู่บ้าน บางคนก็ขับรถเร่ขาย รายได้วันละ 400-500 บาทเท่านั้น หากมีการเจรจากันได้และสถานการณ์สงบลง ก็อยากให้กลับมาเปิดค้าขายกันอีกครั้ง