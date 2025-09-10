พบแล้ว ร่างสาวจีนพลัดตกเจ็ตสกีลอยคว่ำหน้าระหว่างเกาะนกและเกาะสีชัง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ไร้ปาฎิหารย์ พบร่างสาวชาวจีนลอยคว่ำหน้าสวมเสื้อชูชีพสีน้ำเงินคาดส้ม-ดำ กลางร่องน้ำเดินเรือระหว่างเกาะนกและเกาะสีชัง หลังเช่าเจ็ตสกีไปเกาะล้านกับสามี แต่เกิดอุบัติเหตุเจ็ตสกีคว่ำ ซึ่งชาวประมงช่วยเหลือสามีทัน จนท.เร่งนำร่างส่งชันสูตร
จากกรณีที่มี นักท่องเที่ยวชาวจีน เช่าเจ็ตสกีไปขับขี่บริเวณชายหาดตาแหวน เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนเกิดการผลัดหลงและไม่กลับเข้าฝั่งตามกำหนดเวลา14.30 น. เมื่อวันที่9 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ นายชำนาญ ศรีทอง อายุ45 ปี เจ้าของเจ็ตสกี “มิสเตอร์ แจ๊ส1”ได้เข้าแจ้งความต่อหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยทำการค้นหา
ทราบชื่อนักท่องเที่ยวทั้ง 2 รายคือ นายMA. XIAOXIAOอายุ33 ปี สัญชาติจีน และ น.ส.YANG OJONGอายุ28 ปี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ เมืองพัทยา แขวงเกาะล้าน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจน้ำ ได้ระดมกำลังออกค้นหาตลอดทั้งคืนกระทั่งเวลา02.30 น. วันนี้ (10 ก.ย.) ได้มีชาวประมงให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายที่กำลังลอยคออยู่บริเวณกลางทะเล ห่างจากเกาะนกประมาณ 2 ไมล์ทะเล ( 3 กม. ) ขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
และนำตัวไปยังสถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา
ส่วนนักท่องเที่ยวหญิงยังคงสูญหาย แต่เจ้าหน้าที่ได้พบเรือเจ็ตสกียี่ห้อยามาฮ่า ลอยลำอยู่ที่บริเวณทางทิศใต้ห่างจากเกาะนก
ประมาณ1 ไมล์ทะเล (1.8 กม.) สภาพเรือมีร่องรอยได้รับความเสียหายและมีรอยแตกที่บริเวณใต้ท้องเรือนั้น ตามที่มีข่าวเสนอไปแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำตัวชายชาวจีนไปตรวจหาหลักฐานและนำกระเป๋าสัมภาระที่อยู่ในห้องพักที่เกาะล้านมาตรวจสอบก่อนจะทำการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณหาดตาแหวน บ้านเกาะล้าน โดยจะพบว่าทั้งคู่ได้ขี่เจ็ตสกีออกไปกลางทะเล โดยสังเกตุเห็นว่า เจ็ตสกีของคู่รักชาวจีนขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว และเพียงไม่ถึง5 นาที ก็มองไม่เห็นเจ็ตสกีลำดังกล่าวแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา12.00 น. วันนี้ ( 10 ก.ย.)เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ได้พบร่างหญิงสาวชาวจีนสภาพลอยคว่ำหน้าสวมเสื้อชูชีพสีน้ำเงินคาดส้ม-ดำ อยู่บริเวณกลางร่องน้ำเดินเรือ ระหว่างเกาะนกและเกาะสีชัง โดยห่างจากเกาะนกไปทางทิศเหนือ ประมาณ1 ไมล์ทะเล (1.8 กม. ) จึงได้นำร่างขึ้นไปตรวจสอบชันสูตรศพในเบื้องต้นที่บริเวณเกาะลอย อ.ศรีราชา กระทั่งมีการยืนยันว่าผู้ตายคือ นางสาวหยาง โอ้จาง อายุ28 ปี ชาวจีน ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ตกจากเรือเจ็ตสกี พร้อมกับสามีชาวจีน
จากการสอบถาม นายขวัญ อายุ36 ปี คนปล่อยเช่าเรือเจ็ตสกี ทราบว่าคู่รักชาวจีนได้มาเช่าเรือเจ็ตสกีเพื่อขี่เล่นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง จากนั้นได้ขี่เจ็ตสกีออกไปวนอยู่บริเวณหน้าหาดตาแหวนประมาณ 5 นาที กระทั่งครบเวลากำหนดส่งมอบเรือคืนคู่รักดังกล่าวก็ไม่นำเรือเจ็ตสกีกลับมาคืน จึงได้นำเรือออกตามหาแต่ ไม่พบ
จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ลงพื้นที่ค้นหา โดยยืนยันว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน เพราะส่วนใหญ่ผู้เช่าเรือ จะนำเรือออกจากหน้าหาดขี่รอบเกาะล้าน และนำเรือกลับมาส่งตามเวลาที่กำหนด
อย่างไรก็ตามจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนจุดเกิดอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันว่าการเสียชีวิตของสาวชาวจีนเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากหนุ่มจีนที่รอดชีวิตไม่มีการระบุข้อมูลที่แน่ชัด และบอกเพียงแค่ว่าเจอกระแสลมแรง จึงทำให้พลัดตกจากเรือ และไม่สามารถว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งได้เท่านั้น