พ่อค้าแม่ค้าตลาดโรงเกลือ ทยอยเปิดร้านแล้วกว่า 80%แต่ยังเงียบเหงาไร้เงาคนจับจ่าย

สระแก้ว –เปิดแล้วกว่า 80% ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว แต่ยังไร้เงาคนจับจ่าย พบร้านค้าที่กลับมาเปิดขายส่วนใหญ่เป็นของพ่อค้า-แม่ค้าชาวเขมรที่อยู่ในไทย แต่บรรยากาศโดยรวมก็ยังคงซบเซาและไม่คึกคักเหมือนก่อน
วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภายในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว แหล่งค้าขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่าบรรดาพ่อค้า-แม่ค้าได้เริ่มทยอยกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหลังสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาเริ่มผ่อนคลายลง
โดยพบว่าร้านค้าที่กลับมาเปิดขายว่า 80% เป็นของพ่อค้า-แม่ค้าชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่บรรยากาศโดยรวมก็ยังคงซบเซา เงียบเหงาและไม่คึกคักเหมือนเช่นเคย
ขณะที่บริเวณถนนสายหลักภายในตลาด ยังโล่งตลอดแนวและแทบจะไม่มีรถยนต์หรือรถบรรทุกสินค้าสัญจรผ่าน เช่นเดียวกับผู้คนที่เคยเดินจับจ่ายกันแบบขวักไขว่ ก็ยังหายไปเช่นเดิมแม้หลายร้านจะเปิดหน้าร้านเพื่อต้อนรับลูกค้าแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผู้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแต่อย่างใด
พ่อค้าแม่ค้าเขมรหลายราย บอกว่าแม้ยอดขายจะตกต่ำแทบไม่ขยับ แต่การเปิดร้านในช่วงนี้ถือเป็นการรักษาพื้นที่และรักษาร้านค้าเอาไว้ เพราะส่วนใหญ่ทำมาหากินในประเทศไทยมานานกว่า 10–20 ปี จึงไม่ต้องการกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กัมพูชา อีกทั้งหลายครอบครัวยังคงยึดมั่นที่จะอยู่ฝั่งไทยต่อไป แม้รายได้จะลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่ตัดสินใจกลับไปประเทศบ้านเกิด แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทนต่อสภาพเศรษฐกิจที่อดยากได้ จึงพยายามที่จะหาทางกลับเข้ามาค้าขายในไทยอีกครั้ง โดยบางส่วนยอมที่จะนั่งเครื่องบินกลับเข้ามาในไทยเพื่อให้เป็นการเดินทางอย่างถูกกฎหมาย
แต่ในรายที่ไม่มีเงินพอที่จะนั่งเครื่องบินกลับ ก็ต้องหาวิธีลักลอบข้ามแดนกลับมาเปิดร้าน แต่ก็ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ทหารไทย ถูกจับดำเนินคดีและถูกผลักดันกลับไปยังประเทศต้นทาง จึงทำให้หลายร้านถูกทิ้งร้าง และปิดตัวไปโดยปริยาย
นางปาหนัน ทิพย์กระโชก อายุ 51 ปี แม่ค้าขายขนมโตเกียวตลาดโรงเกลือมานานกว่า5 ปี บอกว่าตนเองค้าขายอยู่ในตลาดแห่งนี้มานานหลายสิบปี และก่อนหน้านี้ต้องหยุดขายไปหลายเดือนเพราะสภาพตลาดซบเซา แต่เมื่อเห็นเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยกลับมาเปิดร้าน จึงตัดสินใจกลับมาขายของอีกครั้งแม้รายได้จะไม่ดีนักก็ตาม
“ เมื่อก่อนขายดีมาก แต่ตอนนี้เปิดร้านมาแทบไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อเลย ถ้าจะบอกว่าคึกคัก ก็คงจะคึกคักกันเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเองเท่านั้นแหละ” นางปาหนัน กล่าว
และจากการสังเกตยังเห็นว่า แม้จะไม่มีลูกค้าเดินเลือกซื้อสินค้าในตลาด โรงเกลือ แต่ก็มีบางร้านที่ยังคงแพ็กสินค้าส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ในช่วงที่การค้าขายหน้าร้านแทบหยุดชะงัก
ทั้งนี้ ตลาดโรงเกลือ ถทือเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้ามือสอง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และสินค้าจากด้านคุณ ที่มีนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าจากทั่วประเทศเดินทางมาซื้อขายกันอย่างคึกคักทุกวัน แต่ปัจจุบันแม้ร้านค้าจะกลับมาเปิดแล้วกว่า 80% ความคึกคักและบรรยากาศการจับจ่ายก็ยังคงห่างไกลจากภาพในอดีตอย่างสิ้นเชิง...