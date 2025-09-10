ปราจีนบุรี- ชาวบ้านชุมชนตลาดเก่า100ปี เขตเทศบาลกบินทร์บุรี เฝ้าจับตาระดับน้ำในพื้นที่หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีสูงต่อเนื่อง ด้านหน่วยงานท้องถิ่นประกาศเตือนชาวบ้านริมน้ำ ทยอยเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง
จากกรณีที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปราจีนบุรี ได้ประกาศเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรี เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ปลอดภัย หลังพบระดับน้ำขึ้นสูงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ ( 9 ก.ย.)
และเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำบางปะกง หรือ แม่น้ำปราจีนบุรี ที่มีแควหนุมาน และแควพระปรง ก็พบว่ามีการขึ้นธงสีเหลือง ซึ่งหมายถึงสถานการณ์อยู่ในสภาวะเสี่ยงอันตราย
หลังระดับน้ำวัดที่บริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยากบินทร์บุรี เมื่อเวลา 18:00 น.วัดได้ 8.18 เมตร (เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง)
และที่บริเวณชุมชนตลาดเก่า100ปี เขตเทศบาลกบินทร์บุรี ซึ่งอยู่ติดกับแควหนุมาน เจ้าหน้าที่เทศบาลกบินทร์บุรี ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในชุมชนตลาดเก่าขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงโดยเฉพาะจุดท้ายตลาดเป็นจุดที่น้ำจะเข้าท่วมก่อนเนื่องจากเป็นจุดที่ต่ำสุดนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถาณการณ์น้ำบริเวณตลาด 100 ปี ( ตลาดเก่า กบินทร์บุรี ) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี จุดวัดหน้าสถานีอุตุฯกบินทร์บุรี ตั้งแต่เวลา 06.00 น.วัดได้ 9.08 เมตร (เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง) ปริมาณฝน 0.3 มม. โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เข้าช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
ส่วนหน่วยงานท้องถิ่นและชลประทาน ได้เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ที่มีความจุเก็บกักได้ในวันนี้ที่ 69.41% อย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการระบายน้ำ 1.370 ล้าน ลบ.ม. ที่พบว่ามีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 8.017 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำฝน 2 มิลลิเมตร ระดับน้ำท้ายตลาดมีความสูง 30 - 40 ซม. กลางตลาดมีระดับน้ำ 10 - 20 ซม.
ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ พากันหวั่นเกรงว่า ชลประทานอาจปล่อนน้ำลงสู่ด้านหลังจนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งเกรงว่าประตูน้ำข้างล่างจะปิด และอาจทำให้น้ำผุดขึ้นตามท่อระบายน้ำขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
เช่นเดียวกับ ชาวบ้านตลาดเก่า ที่เผยว่าในปีนี้น้ำมาไม่เร็วเท่ากับปีก่อน จึงทำให้สามารถค่อยๆ เก็บสิ่งของขึ้นที่สูงได้เรื่อยๆ และหากเขื่อนไม่ระบายน้ำลงมามากก็ไม่มีปัญหา