xs
xsm
sm
md
lg

เร่งระดมค้นหาสาวจีนสูญหายกลางทะเลเกาะล้านหลังเช่าเจ็ตท่องทะเลพร้อมแฟนหนุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  ตำรวจพัทยา ระดมกำลังหลายหน่วยค้นหานักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเช่าเจ็ตสกีท่องทะเลเกาะล้านพร้อมแฟนหนุ่ม จนพลัดตกเรือตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ 

จากกรณีที่มี นักท่องเที่ยวชาวจีน เช่าเจ็ตสกีไปขับขี่บริเวณชายหาดตาแหวน เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนเกิดการผลัดหลงและไม่กลับเข้าฝั่งตามกำหนดเวลา 14.30 น. เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ นายชำนาญ ศรีทอง อายุ 45 ปี เจ้าของเจ็ตสกี “มิสเตอร์ แจ๊ส 1” ได้เข้าแจ้งความต่อหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยทำการค้นหา 

ทราบชื่อนักท่องเที่ยวทั้ง 2 รายคือ นาย MA. XIAOXIAO อายุ 33 ปี สัญชาติจีน และ น.ส. YANG OJONG อายุ 28 ปี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ เมืองพัทยา แขวงเกาะล้าน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจน้ำ ได้ระดมกำลังออกค้นหาตลอดทั้งคืนกระทั่งเวลา 02.30 น. วันนี้ (10 ก.ย.)​ สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายได้อย่างปลอดภัย และนำตัวไปยังสถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ส่วนนักท่องเที่ยวหญิง ยังคงสูญหาย


และล่าสุดเมื่อเวลา 10.40น.ที่ผ่านมา พ.ต.ท. ต่อลาภ ตินะมาตร สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ได้ระดมกำลังหลายหน่วยงาน เร่งค้นหาจนพบเจ็ตสกีลอยอยู่ห่างจาก เกาะนก ประมาณ 2 ไมล์ทะเล แต่ยังไม่พบตัว น.ส. YANG OJONG อายุ 28 ปี สัญชาติจีน 

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอบสวนชายชาวจีนและนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุตั้งแต่เริ่มเช่าเรือออกจากเกาะล้านและมุ่งหน้าไปทางเกาะสีชัง รวมทั้วจุดพลัดตกเรือ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ว่า ผู้ใดพบเบาะแสสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่สายด่วน 038488134








เร่งระดมค้นหาสาวจีนสูญหายกลางทะเลเกาะล้านหลังเช่าเจ็ตท่องทะเลพร้อมแฟนหนุ่ม
เร่งระดมค้นหาสาวจีนสูญหายกลางทะเลเกาะล้านหลังเช่าเจ็ตท่องทะเลพร้อมแฟนหนุ่ม
เร่งระดมค้นหาสาวจีนสูญหายกลางทะเลเกาะล้านหลังเช่าเจ็ตท่องทะเลพร้อมแฟนหนุ่ม
เร่งระดมค้นหาสาวจีนสูญหายกลางทะเลเกาะล้านหลังเช่าเจ็ตท่องทะเลพร้อมแฟนหนุ่ม
เร่งระดมค้นหาสาวจีนสูญหายกลางทะเลเกาะล้านหลังเช่าเจ็ตท่องทะเลพร้อมแฟนหนุ่ม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น