เร่งระดมค้นหาสาวจีนสูญหายกลางทะเลเกาะล้านหลังเช่าเจ็ตท่องทะเลพร้อมแฟนหนุ่ม

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจพัทยา ระดมกำลังหลายหน่วยค้นหานักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเช่าเจ็ตสกีท่องทะเลเกาะล้านพร้อมแฟนหนุ่ม จนพลัดตกเรือตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้
จากกรณีที่มี นักท่องเที่ยวชาวจีน เช่าเจ็ตสกีไปขับขี่บริเวณชายหาดตาแหวน เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนเกิดการผลัดหลงและไม่กลับเข้าฝั่งตามกำหนดเวลา 14.30 น. เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ นายชำนาญ ศรีทอง อายุ 45 ปี เจ้าของเจ็ตสกี “มิสเตอร์ แจ๊ส 1” ได้เข้าแจ้งความต่อหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยทำการค้นหา
ทราบชื่อนักท่องเที่ยวทั้ง 2 รายคือ นาย MA. XIAOXIAO อายุ 33 ปี สัญชาติจีน และ น.ส. YANG OJONG อายุ 28 ปี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ เมืองพัทยา แขวงเกาะล้าน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจน้ำ ได้ระดมกำลังออกค้นหาตลอดทั้งคืนกระทั่งเวลา 02.30 น. วันนี้ (10 ก.ย.) สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายได้อย่างปลอดภัย และนำตัวไปยังสถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ส่วนนักท่องเที่ยวหญิง ยังคงสูญหาย
และล่าสุดเมื่อเวลา 10.40น.ที่ผ่านมา พ.ต.ท. ต่อลาภ ตินะมาตร สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ได้ระดมกำลังหลายหน่วยงาน เร่งค้นหาจนพบเจ็ตสกีลอยอยู่ห่างจาก เกาะนก ประมาณ 2 ไมล์ทะเล แต่ยังไม่พบตัว น.ส. YANG OJONG อายุ 28 ปี สัญชาติจีน
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอบสวนชายชาวจีนและนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุตั้งแต่เริ่มเช่าเรือออกจากเกาะล้านและมุ่งหน้าไปทางเกาะสีชัง รวมทั้วจุดพลัดตกเรือ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ว่า ผู้ใดพบเบาะแสสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่สายด่วน 038488134