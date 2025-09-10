ชุดสืบสระแก้ว โชว์ผลงานทลายแก๊งโจ๋ซุกยาบ้าหมื่นเม็ด -ระเบิดสังหาร

สระแก้ว- ตำรวจสระแก้ว โชว์ผลงานบุกรวบแก๊งโจ๋ค้ายาเสพติด ยึดของกลางยาบ้ากว่าหมื่นเม็ด ไอซ์ และระเบิดสังหาร ดำเนินดคีตามกฎหมาย
วานนี้ ( 9 ก.ย.)เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจชุดสืบสวน สภ.วังน้ำเย็น, ตชด.127, ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล., และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังน้ำเย็น บุกเข้าจับกุมนายอภิชาต (เคน) อายุ 19 ปีภายในบ้านเลขที่ 102 ม.9 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ยึดของกลางวัตถุระเบิดประเภทลูกระเบิดขว้างสังหารบุคคล แบบ M26A1 จำนวน 1 ลูก ที่นำไปซุกซ่อนไว้บริเวณริมถนนข้างสระน้ำหมู่บ้านโนนทอง ม. 9 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น พร้อมตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครอง ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 55
และยังจับกุม นายธนสนธิ์ หรือต้น อายุ 32 ปีในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ยึดของกลางปืนยาวเดี่ยวลูกซอง 5 นัด ยี่ห้อ Remington 1100 จำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาด 12 จำนวน 3 นัด
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการสืบสวนขยายผลจับกุม น.ส.พิตตินันท์ หรือ โบว์ อายุ 30 ปี ในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) โดยมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา
ยึดของกลางยาบ้าสีแดง ตัวอักษร WY รวม 1,000 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกแบบกดเลื่อน 5 ถุง ถุงละ 200 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 5.5 กรัม ภายในบ้านเลขที่
และยังขยายผลจับกุม นายอภิชาต หรือเคน, นายธนากร หรือฟิล์ม และ นายตะวัน หรือฟลุ๊ค ซึ่งเป็นพี่น้องกันที่บ้านพักใน อ.วังน้ำเย็น แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) โดยมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดของกลางยาบ้ารวม 10,000 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 430 กรัม
โดยการตรวจยึดวัตถุระเบิดและอาวุธปืน รวมทั้งยาเสพติดจากกลุ่มผู้ค้าในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว รวมทั้ง พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจับกุมและสืบสวนขยายผล
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า จะดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมทุกรูปแบบ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด วัตถุระเบิด หรืออาวุธปืน แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที