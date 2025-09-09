ไออาร์พีซี สนับสนุนงบโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยบ้านเนินพุทรา

ระยอง - ไออาร์พีซี มอบงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเนินพุทรา หมู่ 5 ต.เชิงเนิน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ควบคู่การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (9 ก.ย.) น.ส.ตรีนุช บุญคุณ เจ้าหน้าที่บริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเนินพุทรา หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน โดยมีนายสุกิจ ชินนิยมพาณิชย์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 5 เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ ไออาร์พีซี มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน