สระแก้ว- การก่อสร้างบังเกอร์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว คืบหน้าแล้ว 60% ทหารกองกำลังบูรพา ย้ำบ้านเขมร 7 หลังอยู่บนผืนแผ่นดินไทย 100%
เมื่อเวลา 13.40น.วันนี้ (9 ก.ย.) พ.ต.อ. พันเอก ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ 12 กองกำลังบูรพา ได้นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบังเกอร์ บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเสริมความมั่นคงและป้องกันการรุกล้ำจากต่างแดน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% เหลืออีกเพียง 40% ก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์
โดยตลอดแนวทางเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการติดตั้งยุทโธปกรณ์และการเข้า–ออกของกำลังพล
อีกทั้งยังมีแผนจะติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงภายใน 1–2 วัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานและการสื่อสาร แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้พื้นดินแฉะ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง แต่อย่างใด
จากนั้นยังได้นำคณะผู้สื่อข่าวเดินสำรวจไปบริเวณ “บ้าน 7 หลัง”ที่ปลูกบุกรุกพื้นที่ของไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กองกำลังบูรพา สามารถยึดคืนมาได้และยืนยันว่าเป็นผืนแผ่นดินไทย 100%
ทั้งนี้ที่ผ่านมาบ้านทั้ง 7 หลังอยู่ในความครอบครองของชาวกัมพูชา แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาดูแลและจัดระเบียบเรียบร้อยแต่ยังคงปรากฏ ร่องรอยข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกทิ้งไว้ทั้ง เครื่องครัว เครื่องเรือน และสิ่งของส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยเดิม
โดยหลังจากนี้จะได้มีการนำ ธงชาติไทย มาติดตั้งเพื่อแสดงออกถึงการยืนยันสิทธิ์ในดินแดนว่าเป็นของไทย โดยสมบูรณ์
อย่างไรก็ตามมีรายการว่า บริเวณแนวหลังกำแพง ยังมีชาวกัมพูชาบางส่วนซุ่มเฝ้าสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารไทยอยู่ตลอดเวลา และยังมีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝ่ายทหารกัมพูชา ว่าได้มีการตั้งแถวกำลังพลเป็นแนวยาว
คาดว่าอาจมีการเตรียมการเพื่อต้อนรับผู้นำกัมพูชา ที่จะเดินทางมายังพื้นที่ติดแนวชายแดนฝั่งบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ทั้งนี้แม้บรรยากาศในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน จะยังคงตึงเครียดแต่สถานการณ์โดยรวมยังเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย แต่ทหารไทยยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวทุกด้านอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาอธิปไตยและยืนยันสิทธิ์ในผืนแผ่นดินไทยอย่างมั่นคง...