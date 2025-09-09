สมาพันธ์ SME ไทยผนึกกำลัง ธ.ออมสิน – Topsท้องถิ่นสร้างโอกาสการค้าผู้ประกอบการจันทบุรี​

จันทบุรี- สมาพันธ์ SME ไทยผนึกกำลังธนาคารออมสิน – Tops ท้องถิ่น เปิดโครงการ “Scale up สู่ตลาดใหญ่ ไฉไล และยั่งยืนกว่าเดิม” สร้างโอกาสการค้าและขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้กับผู้ประกอบการจันทบุรี
วันนี้ (9ก.ย.) สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับธนาคารออมสิน และ Tops ท้องถิ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Scale up สู่ตลาดใหญ่ ไฉไล และยั่งยืนกว่าเดิม” ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วม
โดยมี ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี กล่าวต้อนรับ
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน” โดย นาสุดาวดี โนนทนวงศ์ ผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน จันทบุรี และ “ภาพรวมธุรกิจโมเดิร์นเทรดและสิทธิประโยชน์จาก Tops ท้องถิ่น” โดย นายเกริกชัย อัศววิภาพันธ์ ผู้อำนวยการ Tops ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
และยังมีกิจกรรม Business Matching เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างโอกาสทางการค้า และขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการผลักดัน SME ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนทั้งแหล่งเงินทุน ความรู้ และโอกาสทางการตลาด.