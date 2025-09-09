(คลิป)แม่น้ำมูลจ่อล้นตลิ่งท่วมชุมชน แพอาหารปิดแล้ว5รายลานจอดรถเจิ่ง

อุบลราชธานี-แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลฯ ได้รับอิทธิพลจากน้ำเหนือและน้ำฝนตกในพื้นที่จากร่องมรสุม ทำให้ระดับน้ำจ่อล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชน ขณะที่แพขายอาหารถูกน้ำท่วมที่จอดรถลูกค้า ต้องปิดบริหารคาดจะนานนับเดือน
สถานการณ์แม่น้ำมูลที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำฝนที่ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ทำให้มีฝนตกลงในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มาตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับน้ำเหนือของจังหวัดที่ไหลมาตามแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีที่มาบรรจบกัน ทำให้ระดับน้ำสูงเฉลี่ยวันละ 10-20 เซนติเมตร
ทำให้น้ำไหลท่วมทางลงหาดคูเดื่อ สถานที่ตากอากาศบ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี และไหลท่วมลานจอดรถของลูกค้าที่จะมาใช้บริการ ทำให้เจ้าของแพขายอาหารจำนวน 5 ราย ที่มีน้ำไหลท่วมถนนและลานจอดรถ ต้องหยุดให้บริการขายอาหารไปแล้ว ซึ่งแต่ละร้านต้องขาดรายได้วันละ 5,000-10,000 บาท
นายอภิชาติ ราชอุดม อายุ 49 ปี เจ้าของแพขายอาหารน้องเฟิร์นเล่าว่า ระดับแม่น้ำมูลทยอยปรับตัวสูงขึ้นวันละไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทำให้น้ำไหลท่วมถนนและลานจอดรถ ทำให้ต้องปิดให้บริการ ตอนนี้ มีร้านที่ต้องปิดร้านแล้วจำนวน 5 ราย และคาดว่าน้ำจะไหลท่วมนานประมาณ 1 เดือน ถ้าไม่มีพายุใหม่เข้ามาอีก แต่ถ้ามีพายุมาอีกอาจต้องปิดร้านนานถึง 3 เดือน
ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี เช้าวันนี้เพิ่มขึ้นจาก เมื่อวานนี้ อีก 22 เซนติเมตร ทำให้มีระดับน้ำสูง 5.78 เมตร จึงมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1 เมตรเศษเท่านั้น ก็จนล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูล