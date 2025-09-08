xs
เจ้าของสุดช้ำ ฝนตกหนักคืนเดียวน้ำท่วมฟาร์มไก่ระยอง ไก่ตาย 50,000 ตัวเสียหาย 10 ล้านบาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง- ช้ำหนัก เจ้าของฟาร์มไก่เมืองระยอง ฝนตกหนักคืนเดียวทำน้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเลี้ยง 2 โรง ไก่ลอยตายเกลื่อนถึง 50,000 ตัวทั้งที่เตรียมจับขายได้ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ เสียหาย 10 ล้านบาท

จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักตกตลอดคืนในพื้นที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่7 ก.ย.2568ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตต.ทับมา อ.เมืองระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ที่พบว่ามีน้ำเอ่อจากคลองทับมาไหลท่วมถนนบายพาสสาย36 ทั้งขาเข้าและออก และยังพบว่าถนนสายทับมา-เกาะพรวด มีน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร

รวมทั้งถนนสายทับมา-เขาโพธิ์,และสายบ้านหนองมะหาด ที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนบริเวณสะพานหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่บ้านหนองมะหาด ที่ถูกน้ำท่วมสูง จนเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำลงคลองเพื่อบรรเทาความเดืดร้อนนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความเสียหายหนัก จนหน่วยงานในพื้นที่ต้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือในวันนี้ ( 8 ก.ย.)​ก็คือ "ฟาร์มไก่รัชดาทิพย์" ซึ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงไก่เนื้อจับขายในพื้นที่ ม.1 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง ที่ถูกน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมโรงเลี้ยงไก่ จำนวน 2 โรง จนทำให้ไก่ตายมากถึง 50,000 ตัว


ขณะที่ นายกฤต ศิลปชัย สส.ระยอง ที่ได้นำทีมงานลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือหลังได้รับแจ้งจาก นางอภิรดี เจ้าของฟาร์มที่ได้นำตรวจสอบจนพบไก่ลอยตายเกลื่อนโรงเลี้ยง หลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซ็นติเมตร

พร้อมบอกว่า หลังจากนี้จะได้จะไปสานไปยังหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อแจ้งไปยังทางจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการประกาศเป็นพื่นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป.

ด้านนางอภิรดี เผยว่าฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเลี้ยงไก่ทั้ง 2 โรงที่อยู่ใกล้กันอย่างรวดเร็วเมื่อเวลา 05.00น.วันนี้ และทำให้มีไก่ตายเกือบหมดโรงเลี้ยง รวมจำนวน 50,000 ตัว



" ไก่ชุดที่เลี้ยงไว้กำลังจะจับขายได้ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ ทำให้มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 8-10 ล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่โรงเลี้ยงไก่ถูกน้ำท่วม โดยครั้งแรกถูกน้ำท่วมเมื่อปี 65 และได้รับความเสียหายมากกว่านี้" นางอภิรดี กล่าว











