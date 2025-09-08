“ลอยเรือสะเดาะเคราะห์” วิถีมอญสังขละบุรี ศรัทธาสายน้ำ–แรงกตัญญู เชื่อมอดีตสู่ปัจจุบัน

กาญจนบุรี – ชาวไทยเชื้อสายมอญ อ.สังขละบุรี ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์” หนึ่งในงานบุญสำคัญเดือนสิบ แสดงพลังศรัทธาและความสามัคคี ลากเรือไม้ไผ่บรรจุเครื่องบูชา-ของทาน ลงสู่แม่น้ำสามประสบ เพื่อสะเดาะเคราะห์ อุทิศบุญบรรพบุรุษ พร้อมสร้างภาพงดงามตัดกับท้องฟ้าในยามเช้า
วันนี้( 8 ก.ย.) ชาวมอญสังขละบุรีนับร้อยคนพร้อมใจกันจัดงาน “ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์” ประจำปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 กันยายน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากที่บริเวณ ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ตลอดหลายสัปดาห์ก่อนถึงวันงาน ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมงาน ทั้งทำธง เครื่องบูชา และช่วยกันสานเรือไม้ไผ่อย่างประณีต เพื่อใช้ในพิธี โดยในช่วงเช้าวันที่ 8 ก.ย. ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ ชาวบ้านได้ตั้งขบวนแห่พร้อมบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน ก่อนช่วยกันลากเรือไม้ไผ่ไปยังจุดบรรจบของแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำรันตี หรือที่เรียกว่า “สามประสบ” เพื่อทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ อุทิศเป็นพุทธบูชา และขอให้เคราะห์ร้ายลอยหายไปกับสายน้ำ
ไฮไลท์ของงานอยู่ที่ช่วงปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ฟ้า ตัดกับท้องฟ้าปลอดโปร่งในเช้าวันฝนพรำ สร้างภาพงดงามจับตา จากนั้นชาวบ้านจะลากเรือไปไว้บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ก่อนที่เรือไม้ไผ่จะจมลงตามธรรมชาติ ซึ่งชิ้นส่วนไม้ไผ่และอาหารบางส่วนยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
สำหรับชาวมอญสังขละบุรี ประเพณีนี้ไม่เพียงเป็นการสะเดาะเคราะห์หรืออุทิศบุญแก่บรรพบุรุษ แต่ยังสะท้อนถึงความสามัคคีและความกตัญญูที่เชื่อมผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกัน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็น “Soft Power” ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่ทำให้อำเภอสังขละบุรีเป็นเมืองแห่งศรัทธาและสายน้ำอย่างแท้จริง