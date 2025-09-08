ผู้ว่าฯระยองสั่งทุกหน่วยจับตาสถานการณ์น้ำรับมือฝนหนักซ้ำ ด้านชลประทานเปิดประตูระบายน้ำทุกสาย

ระยอง- พ่อเมืองระยอง สั่งชลประทาน-ปภ. -นอภ.และผู้บริหาร อปท. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด หลังฝนถล่มช่วงคืนที่ผ่านมาทำน้ำในคลองเอ่อท่วมหลายจุดโดยเฉพาะถนนสายหลัก จี้เครื่องสูบน้ำต้องทำงานเต็มที่หากมีฝนตกซ้ำ ชลประทานจังหวัด เปิดประตูระบายน้ำครบทุกสาย
จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักตกตลอดคืนวันที่
7 ก.ย.2568ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของ จ.ระยอง โดยเฉพาะในเขต
ต.ทับมา อ.เมืองระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและยังพบว่ามีน้ำเอ่อจากคลองทับมาไหลท่วมถนนบายพาสสาย36 ทั้งขาเข้าและออก และยังพบว่าถนนสายทับมา-เกาะพรวด มีน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร
ทำให้ตลอดช่วงเช้าวันนี้( 8 พ.ย.) ชาวบ้านในหลายพื้นที่ที่ต้องใช้รถใช้ถนนต้องพากันสัญจรอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะสายทับมา-เขาโพธิ์ ถนนสายบ้านหนองมะหาด ที่มีน้ำท่วมขังถนน บริเวณสะพานหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่บ้านหนองมะหาด เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำลงคลอง
และยังได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายพัน ร.7 ค่ายสุรสิงหนาท ช่วยกรอกทรายใส่กระสอบแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่นั้น
ล่าสุด นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายอำเภอ ผู้บริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งประสานงานกับ ปภ.จังหวัดและสำนักงาน ชลประทาน เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะรุนแรงขึ้นหากมีฝนตกหนักในช่วงคืนนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองระยอง รวมทั้งบริเวณสะพาน ถนนสายต่างๆ ที่จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนในเขตความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จะต้องเร่งสูบระบายลงคลองให้ได้มากที่สุด
ขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัด ได้สั่งการให้เปิดประตูน้ำทั้ง 3 สาย เพื่อเร่งระบายน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดแล้ว โดยคาดว่าหากคืนนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำสถานการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว